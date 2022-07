Lublin: Będą pracować krócej, ale sprawniej? Zmiany w Wydziale Komunikacji

Dzisiaj Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów od godz. 7.45 do 16.30 w poniedziałki i wtorki, natomiast w środy, czwartki i piątki obsługa mieszkańców trwa od godz. 7.45 do 14.30. Urzędnicy pracują na dwie zmiany: pierwsza przychodzi na godz. 7.30, druga na godz. 9.

Od 1 sierpnia mają obowiązywać nowe godziny pracy: w poniedziałki od godz. 9.15 do 16.30, a w pozostałe dni od godz. 7.45 do 14.30.

Oznacza to, że w poniedziałki wydział będzie dostępny dla mieszkańców o 1,5 godziny krócej niż obecnie, a we wtorki czas przyjęć skróci się aż o dwie godziny.

Mimo to Urząd Miasta przekonuje, że dzięki zmianom obsługa interesantów będzie się odbywać sprawniej niż obecnie. Od 1 sierpnia wszyscy urzędnicy będą przychodzić na tę samą godzinę, bo nie będzie zmianowego systemu pracy, który według Ratusza miał swoje mankamenty.

– Między godz. 7.45 a 9.15 oraz między godz. 14.30 a 16.30 Wydział Komunikacji funkcjonował w niepełnej obsadzie, co miało wpływ na liczbę realizowanych spraw – stwierdza Monika Głazik z biura prasowego Ratusza. – Dotychczasowy system nie był też do końca optymalny w okresie urlopowym lub w czasie zachorowań, kiedy wydział pracował przy zmniejszonej obsadzie pracowników.

W czym nowy system ma być lepszy od obecnego?

– Obsługa interesantów przez cały czas będzie się odbywać przy zachowaniu pełnej obsady stanowisk pracy, co pozwoli na załatwienie większej liczby spraw zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych, preferowanych przez klientów – tłumaczy Głazik. – Pozwoli na to również zastosowanie rozwiązania polegającego na przesunięciu godzin pracy w określonym dniu tj. w poniedziałek. To rozwiązanie przyjęte również przez inne urzędy i sądy.

Jeszcze w zeszłym tygodniu Urząd Miasta zapowiadał, że w poniedziałki Wydział Komunikacji będzie przyjmować interesantów od godz. 9 do godz. 17. Wczoraj zmienił zdanie i ogłosił, że mieszkańcy będą obsługiwani o niemal godzinę krócej, bo okienka zostaną otwarte o godz. 9.15 a zamknięte o godz. 16.30.

Wciąż możliwe jest umawianie wizyt z wyprzedzeniem, na konkretny dzień i godzinę. Zapisy są przyjmowane przez stronę rezerwacja.lublin.eu.

Dodajmy, że Wydział Komunikacji jest najbardziej obleganą z jednostek Urzędu Miasta. W lipcu referat rejestracji pojazdów załatwił niemal 8 600 spraw, podczas gdy w dwóch wcześniejszych miesiącach takich spraw było po około 13 000. Z kolei referat praw jazdy i ewidencji pojazdów miał w lipcu 3,5 tys. spraw, podczas gdy w maju i w czerwcu było ich po ok. 5 000 miesięcznie. Spiętrzenie spraw w maju i czerwcu wynikało z obsługą obywateli Ukrainy, których obsługiwano nawet po 80 dziennie.