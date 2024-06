W Staszicu jak na obradach ONZ. Taka symulacja

Stu dwudziestu delegatów, wcieliło się w rolę ambasadorów i przedstawicieli organizacji pozarządowych ich rolą było rozwiązanie określonego problemu i stworzenie rezolucji zawierającej listę instrukcji.

– Reprezentuję Kosowo, jestem członkiem Komitetu Obronnego. Temat obrad w moim komitecie dotyczył, sięgającego lat 90. kryzysu konstytucyjnego w Bośni i Hercegowinie. Rozmawialiśmy na temat potencjalnych zmian i akcji, jakie możemy podjąć jako członkowie ONZ. Po to, by w końcu poprawne reformy konstytucji w Bośni i Hercegowinie nastąpiły i nie były blokowane przez Serbski udział – mówił nam Adam Pochodyła, uczestnik wydarzenia, absolwent I LO.

I dodał: – Udział w takiej symulacji to społecznie fajne doświadczenie, uczy interakcji między ludźmi. Dyplomacja jest wielką sztuką, dlatego rozwój w tej dziedzinie bardzo poprawia swoista charyzmę, zmniejsza wstyd przed wypowiadaniem się. To generalnie dobre doświadczenie, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu, rozwijać się w dziedzinach, na co dzień nie związanych z naszymi zainteresowaniami.

Jak podkreślają organizatorzy, debatowanie rozwija wiele umiejętności m. in.uczy współpracy, pokazuje jak rozwiązywać problemy czy zarządzać zespołem. Daje możliwość ćwiczenia języka angielskiego oraz rozwija umiejętność wystąpień publicznych.

– Model United Nation są to symulacje obrad ONZ, skierowane do młodzieży. Inicjatywa ta odbywa się od parunastu lat na całym świecie. Dzięki niej, młodzi ludzie mogą rozwijać swoje umiejętności miękkie, mogą poćwiczyć język angielski, uczą się kooperacji z innymi osobami czy rozwiązywania problemów – mówiła Katarzyna Kowalska, LubMUN Director General.

Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości młodych ludzi z zakresu problemów społecznych, międzynarodowych, poszerzanie wiedzy dotyczącej polityki, ekonomii oraz nauk ścisłych.

LubMUN odbywa się na Wydziale Prawa i Administracji UMCS i potrwa do niedzieli.