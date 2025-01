Stempelek, farba i ceramika - rodzinne warsztaty w magazynie Ceramiki Bolesławiec

W Magazynie Centralnym Manufaktury Bolesławiec przy al. Spółdzielczości Pracy 28 odbyły się wyjątkowe warsztaty ze zdobienia ceramicznych naczyń. Uczestnicy zajęć mogli zapoznać się z unikalną i używaną tylko w Manufakturze Bolesławiec techniką stempelkową zdobienia ceramiki.

Zajęcia rozpoczęły się od nauki. Na niewypalonych ceramicznych naczyniach najmłodsi uczyli się techniki stempelkowej, tak by później móc swoją wyobraźnię przenieść na wybrane przez siebie naczynia. W nauce techniki uczestnikom warsztatów towarzyszył profesjonalny instruktor, który także opowiadał o naczyniach i zdobieniach, doradzał w twórczym procesie i podpowiadał jakich technik najlepiej użyć.

Ozdobione naczynia zostały wysłane do Bolesławca, gdzie będą poddane glazurowaniu, by zyskać wyjątkowy wygląd oraz praktyczne właściwości umożliwiające codzienne użytkowanie. Potem powrócą do autorów i będą przywoływac miłe wspomnienia.

„Rodzinne warsztaty rękodzieła w Manufakturze Bolesławiec” to propozycja Miasta Lublin dla rodzin z dziećmi. Najmłodsi wraz z rodzicami lub dziadkami mogą własnoręcznie ozdobić ceramikę przygotowaną w tej najpopularniejszej w Polsce i na świecie manufakturze ceramiki. Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku od 7 do 14 lat oraz ich opiekunów: rodziców, pełnoletniego rodzeństwa lub dziadków.

Ci którzy nie zdążyli zapisać się na sobotnie warsztaty mają jeszcze okazję zapisać się na kolejne dwie tury. Na zajęcia zaplanowane na 1 lutego, zapisy rozpoczną się w środę (29 stycznia), zaś na ostatnie, odbywające się 8 lutego ruszą 5 lutego. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Fromularz do zapisów dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.