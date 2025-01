Do pierwszego egzaminu maturalnego pozostało 119 dni. Już 5 maja uczniowie ostatnich klas szkół średnich z całej Polski zasiądą do egzaminu pisemnego z języka polskiego. Nim jednak tak się stanie, maturzyści mogą jeszcze odetchnąć od nauki i odłożyć książki na bok.

W sobotę (4 stycznia) uroczystego poloneza rozpoczynającego swoją studniówkę zatańczyli uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia A i J. Vetterów. A po polonezie była już zabawa do białego rana.

W 2025 roku egzaminy maturalne rozpoczną się 5 maja i potrwają do 24 maja (z wyjątkiem 10 i 11 oraz 17 i 18 maja). Uczniowie przystąpią do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego, dwóch ustnych: język polski i obcy oraz przynajmniej jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym. Egzaminy ustne odbedą się w terminie od 9 do 24 maja.

Na razie nie ma jednak co myśleć o "Lalce" czy "Weselu" tylko dobrze się bawić! Zobaczcie zdjęcia z balu maturalnego uczniów Vettera!