Święto Jordanu w Lublinie. W niebo wzbiły się białe gołębie (zdjęcia)

Uroczystości odbyły się w Cerkwi Parafialnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie.

– Święto Chrztu Pańskiego oraz poświęcenie wody obchodzimy w naszej parafii po raz drugi w tym roku. Zwykle święto to obchodzimy 6 stycznia, a dzisiejsze świętowanie skierowane jest do posługującej się kalendarzem juliańskim społeczności ukraińskiej. Dla wiernych to bardzo ważny dzień. Pomimo dnia powszedniego cerkiew była pełna. Cieszymy się, że mogliśmy okazać troskę, by mogli poczuć się jak u siebie w domu – powiedział Andrzej Boublej, rzecznik prasowy Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Święto Jordanu jest jednym z dwunastu Wielkich Świąt w prawosławiu, istnieje od 1800 lat. Poświęcona w tym dniu woda jest ważna dla wiernych: piją ją każdego dnia na czczo, używają jej także na wszelkie dolegliwości. Święcone są nią domostwa oraz obejścia. Taka woda ma też chronić przed piorunami i kataklizmami.

Podczas obrządku święcenia wody wypuszczane są białe gołębie symbolizujące Ducha Świętego.