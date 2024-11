Szkoła z wartościami i tradycją – „Szóstka” świętuje jubileusz

Szkoła Podstawowa nr 6 powstała w 1934 roku jako szkoła bliźniacza nr 29 z podziału szkoły nr 21, mieszczącej się przy alei Długosza. Władze szkolne starały się pozyskać plac pod budowę własnego gmachu w centrum właściwego rejonu. Udało się to dopiero po wojnie. Pierwsze fundamenty położono w listopadzie 1957 roku przy ulicy Czwartaków, gdzie szkoła mieści się do dziś.

– Jesteśmy małą szkołą w zagłębiu Wieniawy, ale ten skromny budynek „Szóstki” pozwala nam paradoksalnie być bliżej siebie, budować wspólnotę na miarę takich głębszych relacji, autentycznych postaw. W te wartości wyposażamy dziecko na całe życie, wkładając mu je do życiowego plecaka – mówi dyrektorka placówki Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk. – Podejmujemy wyzwania, także te, które są związane ze specjalnymi potrzebami dzieci, bo takich dzieci mamy dużo. Zdaliśmy egzamin, np. włączając dzieci z Ukrainy we wspólnotę naszej szkoły. Mamy ich obecnie 68, to jest duża grupa – podkreśla dyrektorka.