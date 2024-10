Szpital dziecięcy najlepszy w skakaniu

Pod koniec lipca, rodzice, dzieci oraz pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego wzięli udział w sztafecie skakankowej rywalizując z 12 ośrodkami z Polski, które leczą mukowiscydozę. Jest to najczęstsza choroba genetyczna wśród dzieci, które niestety nie jest uleczalna. Dla osób zmagających się z mukowiscydozą, aktywność fizyczna typu skakanie na skakance jest wsparciem leczenia i dobrą metodą fizjoterapii. Od 2023 roku choroba leczona jest w Ośrodku Leczenia Mukowiscydozy działającym przy Oddziale Pediatrii, Chorób Płuc i Reumatologii USzD.

Akcja #PrzeskoczMukowiscyzdozę - cała Polska skacze dla chorych na mukowiscydozę! to okazanie solidarności z chorymi oraz zachęcenie do ruchu. Szpitale miały za zadanie zgromadzić jak najwięcej osób skaczących.

Na wewnętrznym dziedzińcu szpitala i na tarasie Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej skakało łącznie 197 osób. Okazało się to największą liczbą spośród placówek uczestniczących w akcji.

- Cieszymy się, ponieważ to promocja naszego ośrodka, wsparcie chorych i pokazanie, że jesteśmy z nimi solidarni. Jest to także dowód na to, że jesteśmy w stanie się zmobilizować i mamy nadzieję, że nie tylko w skakaniu na skakance, ale również w innych aspektach będziemy najlepsi – mówi Kamila Ćwik, dyrektor USzD w Lublinie.