Targ przy Ruskiej zniknie? Zarząd Województwa podjął decyzję

>>O przyczynach poniedziałkowego konfliktu pisaliśmy obszernie tutaj<<

We wtorek 2 lipca w trakcie spotkania z dziennikarzami i handlującymi w Urzędzie Marszałkowskim wicemarszałek Piotr Breś przytoczył stanowisko Zarządu Województwa Lubelskiego. W oświadczeniu tym, przeczytać możemy, że targ przy ul. Ruskiej funkcjonuje w sposób bezumowny, a umowa z poprzednim administratorem terenu wygasła 31 grudnia 2023 roku.

Jak przekazał wicemarszałek Piotr Breś, zdaniem zarządu, żaden z tych punktów nie został spełniony. Zarząd w porozumieniu z przedstawicielami miejskich spółek targowych zaproponował handlującym 100 miejsc na targu przy ul. Tysiąclecia i Targu pod Zamkiem.

Propozycja przeniesienia się w inne miejsce handlującym się nie podoba i jak twierdzą, nie chcą już zostawać do końca roku, ale potrzebują więcej czasu na opuszczenie tego terenu.

– Mówili do końca roku, przygotowaliśmy się do końca roku. A teraz mówią inaczej. Co mam zrobić z towarem – mówi jeden z obecnych na spotkaniu handlarzy, który sprzedaje spodnie. – To nie są ogórki i pomidory – dodaje przedsiębiorca.