Targi Kół Naukowych na Politechnice Lubelskiej – pasja, innowacja, aktywność

Targi otworzył rektor Politechniki Lubelskiej, prof. Zbigniew Pater, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na istotną rolę, jaką uczelnia odgrywa w wspieraniu zainteresowań i pasji swoich studentów.

- Staramy się co roku uruchamiać nowe programy skierowane do studentów, które umożliwiają im realizację własnych projektów badawczych oraz rozwój zawodowy – mówił rektor.

Wśród nowych inicjatyw na uwagę zasługuje program „Perły Politechniki”, który oferuje granty dla studentów drugiego stopnia na prowadzenie pierwszej pracy badawczej. Politechnika uruchomiła także specjalny program dla kół naukowych, który umożliwia finansowanie projektów szczególnie istotnych z punktu widzenia promocji uczelni.

Targi to nie tylko okazja do zaprezentowania swoich osiągnięć, ale także do nawiązania nowych kontaktów i znalezienia inspiracji. Mateusz, student trzeciego roku budownictwa, podkreśla, że z roku na rok Targi stają się coraz bardziej interesujące. - Zainteresowałem się projektem Hydrosa. Jego budowa i napęd to coś, co mnie fascynuje. Takie wydarzenia dają możliwość zobaczenia, jak teoria przekłada się na praktykę, co w przypadku uczelni technicznej jest bardzo ważne – mówi Mateusz.

Klaudia, studentka zarządzania zauważyła, jak wielką rolę w jej rozwoju odgrywa ta aktywność. - Dzięki działalności w kole nabieram pewności siebie i odwagi. Uczestniczę także w szkoleniach i zdobywam certyfikaty, które na pewno będą docenione przez przyszłych pracodawców – zaznacza Klaudia.

Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Politechniki Lubelskiej to doskonała okazja do zaprezentowania osiągnięć oraz poszukiwania nowych pasji i możliwości rozwoju. Jak podkreśla prof. Paweł Droździel, prorektor ds. studenckich, uczelnia stara się wspierać tę różnorodność, tworząc przestrzeń, w której każdy student może realizować swoje zainteresowania i rozwijać talenty.

Targi to zatem nie tylko wydarzenie, które ma na celu promowanie działalności studenckiej, ale także platforma do poszukiwania inspiracji, nawiązywania nowych kontaktów oraz realizacji własnych marzeń i ambicji.