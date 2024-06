Tour de Pologne Women. Kolarki przejadą przez Roztocze

Tour de Pologne Women odbędzie się w dniach 28-30 czerwca. Trzy etapy wyścigu rozegrają się w różnych lokalizacjach naszego województwa. W środę, organizatorzy i władze Lublina oficjalnie zapowiedzieli 2. edycję zawodów.

- Wystartuje 19 ekip, a każda ekipa będzie liczyła 6 zawodniczek. Zawodniczki będą z całego świata, będzie oczywiście reprezentacja Polski, ale także Włoch czy Belgii. Zapowiada się naprawdę przepiękne ściganie. Co prawda nie mamy 12 etapów, mamy trzy, ale za to bardzo piękne, ponieważ zaczynamy prologiem, 4 km jazdy indywidualnej na czas w Lublinie. Wieczorem chcemy zrobić naprawdę widowiskowy etap i później już wjeżdżamy na Roztocze, do Krasnegostawu, Kraśnika, następnie do Nałęczowa, Kazimierza Dolnego. W niedzielę w Kazimierzu będzie naprawdę przepięknie przygotowany etap, kończący się rundami jak Mistrzostwa Świata. Damy kibicom wiele radości, wiele emocji, a przy okazji będziemy promowali nasz region, piękne Roztocze – mówi Czesław Lang, wicemistrz olimpijski z 1980 roku i organizator Tour de Pologne UCI Word Tour.