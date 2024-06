Trwa rekrutacja na studia. Maturzyści już wybierają

W dalszym ciągu trwają egzaminy maturalne. Uczniowie mierzą się m.in. z fizyką, chemią czy językami obcymi na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. 17 czerwca matury zakończy egzamin z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym. Wyniki zostaną opublikowane 9 lipca, ale jeszcze przed raport ich poznaniem uczniowie decydują o swojej dalszej ścieżce edukacji i wybierają uczelnie oraz kierunku studiów. Poniżej nasz raport.

Uniwersytet Medyczny

Uczelnia „medyków” ruszyła z rekrutacją 3 czerwca. Maturzyści mogą wybierać z wielu kierunków takich jak: Biomedycyna, Dietetyka, Elektroradiologia, Pielęgniarstwo, Terapia zajęciowa czy Ratownictwo medyczne. Jak co roku, największym zainteresowaniem cieszy się kierunek Lekarski na poziomie jednolite magisterskie. Na ten moment blisko 700 osób ubiega się o miejsce na tym kierunku. Następnymi najbardziej obleganymi kierunkami na studiach pierwszego stopnia są: Lekarsko-dentystyczny, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Farmacja i Analityka Medyczna. Rejestracja kandydatów potrwa do 3 lipca. Nieco dłużej, bo do 25 lipca potrwa rekrutacja na studia drugiego stopnia. Maturzyści mają do wyboru m.in. Dietetykę, Położnictwo, Kosmetologia czy Biomedycyna.

Politechnika Lubelska

Od 13 maja, kandydaci mogą wybierać spośród 26 kierunków na studiach I stopnia. Wśród nich są takie kierunki jak m.in. Sztuczna inteligencja w biznesie, Budownictwo, Architektura, Informatyka, Finanse i rachunkowość, Transport czy Mechanika i budowa maszyn. Dla maturzystów przygotowano blisko 1900 miejsc na studiach stacjonarnych 1 stopnia. W ubiegłym roku na Politechnice Lubelskiej chciało studiować ponad 5,8 tys. chętnych, a 2,4 tys. osób dostało się na swoje wymarzone studia.

W tym roku jak i w poprzednich największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki: informatyka, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz inżynieria multimediów i mechatronika.

– W tym roku już widać, że zainteresowanie studiami na Politechnice Lubelskiej jest znacznie większe niż rok temu. Oprócz wymienionych kierunków najbardziej oblegane są te, które od października zostaną zmodyfikowane w ramach projektu „POLLUB zieloną transformację”. To inżynieria odnawialnych źródeł energii i elektrotechnika oraz transport i inżynieria logistyki – informuje Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy Politechniki Lubelskiej.

Rekrutacja potrwa do 11 lipca.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Internetowa rekrutacja rozpoczęła się 17 kwietnia. Kandydaci mogą wybierać spośród blisko 90 kierunków zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak i jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych. UMCS daje również możliwość wyboru spośród 17 kierunków anglojęzycznych oraz ponad 300 specjalności.

Od lat, największym zainteresowaniem wśród przyszłych studentów cieszą się kierunki takie jak m.in. prawo, psychologia, anglistyka, finanse i rachunkowość, dziennikarstwo i komunikacja społeczna czy zarządzanie. Uniwersytet podkreśla, że mimo trwającej już blisko miesiąc rekrutacji, najwięcej kandydatów będzie rejestrować się bliżej końca terminu, kiedy poznają już wyniki z matur.

– Od momentu uruchomienia rekrutacji widzimy ruch w systemie rekrutacyjnym. Natomiast jak co roku największe zainteresowanie, czyli tzw. boom rekrutacyjny przewidujemy na lipiec, kiedy to maturzyści odbiorą wyniki egzaminu i masowo zaczną aplikować na studia – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

Rekrutacja zakończy się 10 lipca, a 16 lipca opublikowane zostaną listy osób zakwalifikowanych na wszystkich kierunkach.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Uczelnia prowadzi rekrutację od 6 maja. Maturzyści mogą wybierać z ponad 100 kierunków, na które przewidziane jest około 3500 miejsc. W ubiegłym roku najwięcej osób chciało studiować na kierunkach: lekarski (25 kandydatów na miejsce), psychologia (7,56), italianistyka (5,65), kryminologia (5,36) czy pielęgniarstwo (5,10). Również i w bieżącym roku, kandydaci chętnie wybierają wymienione kierunki.

– Niezależnie od nowości w ofercie oraz trendów na rynku edukacyjnym, od kilku lat niezmienna jest kafeteria kierunków, które cieszą się największą popularnością tj.: kierunki medyczne: lekarski i pielęgniarstwo; psychologia, prawo, filologia angielska, sinologia, kryminologia, zarządzanie oraz kierunki hybrydowe (Italianistyka, Romanistyka), pozwalające na elastyczne łączenie kształcenia stacjonarnego i kształcenia na odległość przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i technologii – informuje Robert Szwed, rzecznik prasowy KUL.

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia potrwa do 12 lipca do godz. 15.30, a kandydaci otrzymają wyniki na swoich kontach już trzy dni później. Kandydaci na studia drugiego stopnia mają więcej czasu, ponieważ rejestracja potrwa do 18 lipca, a wyniki ogłoszone będą już następnego dnia.

Uniwersytet Przyrodniczy

Tu rekrutacja wystartowała 6 maja. Uczelnia już odnotowała większe zainteresowanie i więcej zarejestrowanych kandydatów w porównaniu do ubiegłego roku.

– Kierunkami najbardziej obleganymi są weterynaria, behawiorystyka zwierząt, i dietetyka. Dużym zainteresowaniem cieszy się także geodezja i kartografia, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia oraz hipologia i jeździectwo – zaznacza Monika Jaskowiak, rzecznik prasowy UP.

Część z wymienionych kierunków, niezmiennie z roku na rok cieszą się zainteresowaniem, ponieważ w swojej ofercie ma je wyłącznie „Przyrodniczy”. Kandydaci mają czas na zgłoszenie do 14 lipca. Zaledwie dwa dni później mają zostać ogłoszone pierwsze listy zakwalifikowanych.