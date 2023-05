Lublin zmienia się w plan filmowy. Będą utrudnienia w ruchu

Dziś rozpoczną się zdjęcia do filmu znanego z roli Marka Zuckerberga w „The Social Network” Jesse Eisenberga. Chodzi o jego najnowszą produkcję „A Real Pain”, opowiadającą o dwóch kuzynach, którzy po śmierci ocalałej z Holocaustu babci przyjeżdżają do Polski, by poznać historię swojej rodziny. W rolach głównych obok samego reżysera mają wystąpić m.in. Kieran Culkin i Emma Stone.

Od dziś do 15 czerwca filmowcy zajmą kawałek pl. Zamkowego.

- Na czas pracy ekipy filmowej wygrodzona zostanie środkowa część placu. Wszystkie miejsca postojowe zlokalizowane przy krawężniku oraz droga o szerokości pięciu metrów będą dostępne – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

Dziś i jutro zajęte zostaną miejsca postojowe przy ul. Podwale przezd pl. Zamkowym i przy ul. Kowalskiej od strony Lubartowskiej. Obowiązywał będzie także zakaz parkowania na pl. Rybnym.

Od środy do czwartku filmowcy zajmą miejsca parkingowe przy ul. Kalinowszczyzna, od strony ul. Lwowskiej. Zamknięty zostanie także chodnik w kierunku ul. Floriańskiej.

31 maja (środa) i 6 czerwca (wtorek) wygrodzona zostanie część przestrzeni obok Trybunału Koronnego przy Rynku. Dla poruszających się tu pieszych oraz pojazdów ma być pozostawiona możliwość przejścia i przejazdu.

4 i 5 czerwca dla kierowców niedostępne będą parkingi przy al. Piłsudskiego, po obu stronach jezdni, na odcinku między ulicami Nadbystrzycką i Szczerbowskiego oraz przy skrzyżowaniu z ul. Dolna Panny Marii.

5 i 6 czerwca podobnych utrudnień należy się spodziewać przy ul. Lubartowskiej na wysokości ul. Noworybnej oraz na parkingu na rogu ulic Czechowskiej i Lubomelskiej. W drugiej z tych lokalizacji sytuacja powtórzy się w dniach 11-13 czerwca.

6 czerwca ekipa rozgości się przy ul. Lubomelskiej i Tramecourta, wzdłuż budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. 14 czerwca zajęte zostaną miejsca parkingowe przy ul. Szkolnej, między ulicami Ruską i Słowikowskiego.

- Planowane są również chwilowe wstrzymania ruchu pieszego i kołowego, przy udziale służb policji lub Straży Miejskiej – zaznacza Ratusz.

Z kolei od dziś do środy włącznie będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu w części ul. Grottgera. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Skłodowskiej pojedziemy tylko w jednym kierunku, w stronę Al. Racławickich. Ma to związek z organizacją 32. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Pas jezdni od strony Centrum Spotkania Kultur będzie wygrodzony z umożliwieniem wjazdu dla uczestników konferencji.