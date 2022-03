Lublin. Tu powstanie coś nowego. Hotel? Biura? Akademik?

Chodzi o działkę przy Głębokiej 32, położoną między stacją paliw Orlen a budynkami Uniwersytetu Przyrodniczego. Do niedawna stały tutaj obiekty po Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, poprzednim właścicielu tej nieruchomości, ale zostały ostatecznie zburzone. Przypomnijmy: kilka lat temu LPEC sprzedało parcelę (3,2 tys. mkw.) ze znajdującą się na niej zabudową (1 tys. mkw.). Cena wywoławcza była ustalona na 3,5 mln zł.

Nieruchomość kupiła od LPEC spółka JWH Inwestycje, mająca siedzibę w Warszawie. Udziały w tej spółce mają po połowie Witold Sarzyński (przez wiele lat członek zarządu Stokrotki) i jego syn Jakub Sarzyński (prezes JWH Inwestycje).

Spółka w zasadzie od razu mogłaby wykorzystać ten teren pod nową zabudowę usługową, bo dopuszcza to obowiązujący od 14 lat plan zagospodarowania. Pozwala on na budowę obiektu usługowego mającego nie więcej niż 9 metrów wysokości. Mówi też o tym, że obiekt nie może mieć własnego zjazdu z ul. Głębokiej i powinien korzystać z tego samego zjazdu, który służy stacji paliw.

Inwestorowi zależy jednak na tym, by zbudować tu coś większego i mieć osobny zjazd z ul. Głębokiej. Do tego potrzebuje zmiany w planie zagospodarowania. O taką zmianę spółka prosiła w 2017 oraz 2019 r. Właśnie poznaliśmy projekt nowego planu. Czym różni się od obowiązującego?

Przede wszystkim pozwala na wyższą zabudowę (do 16 metrów), przy czym część urządzeń technologicznych (np. te związane z wentylacją) inwestor będzie mógł zamontować na dachu budynku. Projekt nowego planu poszerza też katalog dozwolonych tu usług. Wśród nich pojawia się m.in. dom studencki, co teoretycznie może umożliwić inwestorowi budowę obiektu, który na pierwszy rzut oka nie różni się od bloku mieszkalnego i wewnątrz ma na sprzedaż lokale przeznaczone do mieszkania, ale oficjalnie jest obiektem usługowym.

Jeśli inwestor zdecyduje się na opcję "dom studencki", wtedy będzie musiał zapewnić minimum jedno miejsce postojowe na każde trzy pokoje w tzw. akademiku. To jeden ze wskaźników parkingowych zapisanych w projekcie planu. Wynika z nich, że w razie budowy biurowca konieczne będzie zapewnienie przynajmniej 1 miejsca postojowego na każde 70 mkw. powierzchni użytkowej. W przypadku gabinetów lekarskich wymagane minimum ma wynosić 5 miejsc na 100 mkw. powierzchni użytkowej, zaś dla obiektów handlowych stosowany ma być przelicznik 3,2 miejsca na 100 mkw. powierzchni sprzedaży.

Projekt nowego planu wyznacza też przed przyszłym budynkiem "strefę szczególnej przestrzeni publicznej", która będzie musiała być przestrzenia otwartą i nawierzchnią z "materiałów o wysokiej jakości". Narysowane w projekcie planu szpalery drzew nie są wymogiem dla inwestora, a są jedynie "dopuszczone".

Co ze zjazdem z ul. Głębokiej, na którym zależało spółce? Projekt nowego planu nie mówi już o tym wprost. Stwierdza, że obsługa komunikacyjna ma być prowadzona od ul. Głębokiej. Nie powtarza natomiast wymogu, by nowy budynek korzystał z tego samego zjazdu, co stacja paliw.

Do 15 kwietnia można zgłaszać Urzędowi Miasta swoje uwagi do proponowanej zmiany planu zagospodarowania. Można je przekazywać na papierze (Prezydent Miasta Lublin, pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin), mailem (planowanie@lublin.eu), przez stronę decyduje.lublin.eu lub poprzez elektroniczny system ePUAP. Zgłaszając uwagę trzeba podać swoje imię i nazwisko lub nazwę oraz oznaczenie terenu, którego dotyczy uwaga.

O przyszłości tego miejsca można będzie także porozmawiać z planistami podczas dyskusji publicznej zaplanowanej na 24 marca (Ratusz, godz. 13). Aby wziąć udział w dyskusji, trzeba się zapisać do 21 marca (planowanie@lublin.eu, tel. 81 466 23 00).