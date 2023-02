U okulisty obędzie się bez dantejskich scen. Szpital wojskowy w Lublinie dostał sprzęt od WHO

- To kolejna pomoc dedykowana osobom z Ukrainy szukającym w Lublinie schronienia przed wojną, ale też wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Do tej pory w ramach tej międzynarodowej współpracy udało się doposażyć SPSK1 i Uniwersytecki Szpital Dziecięcy – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina.

- To krok milowy w naszej współpracy, ale z pewnością to nie jest jej koniec. Będziemy ją dalej rozwijać – dodaje dr Paloma Cuchi, dyrektor biura WHO w Polsce.

Lecznica z Al. Racławickich otrzymała wyposażenie dwóch gabinetów okulistycznych z nowoczesnym sprzętem umożliwiającym prowadzenie diagnostyki u pacjentów z chorobami wzroku. Nowością jest m.in. aparat pozwalający na wykonanie jednocześnie trzech różnych badań.

- Do tej pory musieliśmy używać do tego trzech urządzeń. Teraz za przysłowiowym naciśnięciem jednego przycisku możemy przeprowadzić szybszą diagnostykę – mówi dr n. med. Wojciech Kącki, kierownik oddziału okulistycznego w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie. - Dostaliśmy też urządzenie umożliwiające badanie dzieci bez zapuszczania kropel. Często w takich sytuacjach dochodzi wręcz do dantejskich scen, teraz będziemy mogli zaoszczędzić stresu sobie i przede wszystkim naszym najmłodszym pacjentom – dodaje ordynator.