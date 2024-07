Uff jak gorąco - weekendowa prognoza pogody

Prognoza 12-14.07.2024

Od piątku do niedzieli na Lubelszczyźnie będzie kontynuacja fali upału, która pojawiła się w naszym kraju w połowie obecnego tygodnia. Przyczyną jest występowanie układu wysokiego ciśnienia w Europie Wschodniej, zaś układu niżowego na zachód od naszego kraju, co warunkuje napływ gorącego powietrza zwrotnikowego z sektora południowego. Znaczne nagrzanie powietrza i niestabilność w atmosferze zwiększy prawdopodobieństwo burz w naszym regionie, ale co do miejsca ich występowania i tras przemieszczania się warto korzystać z map burzowo-opadowych dostępnych on-line.

Piątek - 12.07.2024

W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane do dużego, a to ze względu na formowanie się chmur o budowie pionowej. Miejscami możliwe będzie więc występowanie burz i towarzyszących im przelotnych opadów deszczu, a lokalnie gradu. Suma opadów podczas burz wyniesie między 10 a 50 mm. Temperatura maksymalna między 30°C a 32°C. Wiatr słaby z kierunku wschodniego, jednak podczas burz będzie porywisty, do 90 km/h.

Sobota - 13.07.2024

Falom upałów towarzyszy występowanie tzw. „nocy tropikalnych”, gdy temperatura minimalna nie spada poniżej 20°C. Tak będzie w nocy z piątku na sobotę, gdzie w większych miastach regionu temperatura powietrza nie będzie niższa od 23°C. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, a okresami duże i ponownie możliwość występowania lokalnie burz z opadem deszczu i gradu. Temperatura maksymalna wyższa niż w piątek, od 33°C do 35°C. Wiatr na ogół umiarkowany, z kierunków południowych.

Niedziela - 14.07.2024

Kolejna noc tropikalna na Lubelszczyźnie, temperatura minimalna od 20°C do 22°C. W dzień temperatura osiągnie maksymalnie wartość 31°C. Zachmurzenie umiarkowane i duże, ponownie duże prawdopodobieństwo wystąpienia burz. Wiatr na ogół słaby, ale podczas burz porywy mogą dochodzić do 80 km/h.

Prognozę przygotował:

dr Krzysztof Bartoszek