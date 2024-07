Uniwersytet Medyczny podsumował pomoc Ukrainie i przedstawił plany na dalszą współpracę

Prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. Robert Rejdak, prorektor do spraw umiędzynarodowienia i cyfryzacji i Kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej oraz dr. Sami Hamalinen lekarz z Finlandii podsumowali dotychczasową pomoc Uniwersytetu Medycznego dla Ukrainy.

- Oczywiście jest to kontynuacja pewnych działań, które podjęliśmy od momentu rozpoczęcia konfliktu zbrojnego. Natomiast nasza współpraca z jednostkami uniwersyteckimi na Ukrainie trwa już od dawna. Rozpoczęła się jeszcze przed początkiem wojny. Pozwoliło nam to wcześniej poznać naszych partnerów.- mówił prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Lekarze postawili na współpracę

- Główna idea polegała na stworzeniu takiego centrum pomocy, w którego skład wchodziła nasza klinika okulistyki, klinika chirurgii plastycznej i chirurgii szczękowo-twarzowej, żeby zająć się szczególnie pacjentami pourazowymi. Razem z kolegami z centrum chirurgii plastycznej i ze znakomitego ośrodka oparzeń w Łęcznej stworzyliśmy pomost z kolegami ze Stanów Zjednoczonych i z Bostonu. To objęło operacje kilkudziesięciu dzieci głównie ze Lwowa - mówił rektor UM w Lublinie.

Pomoc Ukrainie ze strony Uniwersytetu Medycznego przybrała wiele różnych form

- Nasze wsparcie zaczęliśmy od zbierania i wysyłania sprzętu na Ukrainę, również sprzętu medycznego, z zakresu naszych szpitali. Organizowaliśmy również liczne zbiórki, w centrum symulacji medycznych, a zebrane środki przeznaczaliśmy na zakup sprzętu dla Ukrainy.- poinformował prof. Załuska.

Uniwersytet Medyczny zorganizował również pomoc w ramach edukacji.

- Nasze jednostki mają świetne zorganizowane współprace w ramach koordynowania po pierwsze szkoleń dla młodych lekarzy, młodych specjalistów, ale także z zakresu używania nowych technologii. Monitorowaliśmy również przebieg operacji na terenie Ukrainy z udziałem naszych lekarzy. Służyliśmy poradą w formie osobistego lub zdalnego doradztwa. Chcemy również uczyć kolegów z Ukrainy pod egidą zarówno specjalistów z dziedziny anatomii, ale i chirurgii plastycznej, okulistyki. Ta struktura została utworzona przez pana profesora Kamila Torresa. Pierwsze kursy są już za nami. Staramy się pokazywać kursantom najnowsze technologie z zakresu okulistyki. – mówił rektor UM w Lublinie.

Prof. Robert Rejdak, prorektor ds. umiędzynaradawiania i cyfryzacji, kierownik Kliniki okulistyki ogólnej i dziecięcej SPSK 1 w Lublinie dodaje: -Z inicjatywy pana doktora naszego kolegi z Finlandii Hamala Linenena, który zechciał wesprzeć zakup sprzętu pokaźną kwotą powstał projekt, który uzupełnimy. Jest to nasz wspólny dar w postaci sprzętu, który trafi bezpośrednio do potrzebujących po to, żeby pomagać ludziom w tych bardzo trudnych warunkach. Głównie będzie to sprzęt do operacji zaćmy, operacji wewnątrzgałkowych, który trafi na Uniwersytet Szugika w Kijowie.

Wsparcie jest przekazywane również w formie środków farmaceutycznych, materiałów chirurgicznych niezbędnych do przeprowadzania zabiegów oraz środków opatrunkowych. Po zakończeniu wojny Uniwersytet Medyczny planuje wziąć aktywny udział we wsparciu odbudowy zniszczonych szpitali i innych miejsc, gdzie udzielana jest pomoc medyczna.