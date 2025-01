Uwaga! W całym województwie będzie ślisko

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dróg we wschodniej Polsce.

Według prognoz ostrzeżenia mają obowiązywać od wtorku (7 stycznia) od godziny 7.30 do środy do godz. 7.30 na terenie całego naszego województwa.

Jak informuje IMGW, nad Europą dominować będzie rozległy niż znad południowej Skandynawii, jedynie południowy zachód i południowy wschód kontynentu znajdzie się w zasięgu układów wysokiego ciśnienia.

Polska będzie pod wpływem wspomnianego niżu. Z zachodu na wschód wędrować będzie chłodny front atmosferyczny, za którym zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie, jedynie południowy wschód kraju pozostanie jeszcze w cieplejszej masie powietrza.

Co to konkretnie oznacza dla naszego regionu?

We wtorek, 7 stycznia, możemy się spodziewać dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Będą opady deszczu, na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich: deszczu ze śniegiem.

Rano miejscami na południowym wschodzie możliwe zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura maksymalna od 3 st. C, 4 st. C na północy, około 6 st. C w centrum i na zachodzie do 8 st. C, 9 st. C na południowym wschodzie. W środę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami, głównie na północy i południu, opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 0 st. C, 1 st. C.