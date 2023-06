Voo Voo z nową płytą w Lublinie

Obecna na polskiej scenie od połowy lat 80. grupa powróciła z nową płytą zatytułowaną "Premiera". Większość utworów na krążki została zarejestrowana podczas improwizacji na żywo w studio.



- Spotkania zespołu w studiu były bardzo intensywne. Nagrania trwały krótko po to by nie uronić nic z energii, którą mamy nadzieję przenieść na scenę za niebawem - opowiada o powstawaniu albumu lider formacji, Wojciech Waglewski.



Podczas koncertu w Lublinie zespół zaprezentuje utwory z najnowszej płyty, ale nie zabraknie również wcześniejszych popularnych piosenek.



Skład zespołu: Wojciech Waglewski, Mateusz Pospieszalski, Karim Martusewicz oraz Michał Bryndal.



Bilety na koncert dostępne są w cenach od 70 do 450 zł.