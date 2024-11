Minister nauki gra na perkusji i obiecuje miliony złotych na kulturę studencką

To druga edycja wydarzenia, które po raz kolejny stawia pytania o wyzwania, jakie stoją przed kulturą studencką w Polsce. W programie trzydniowego forum przewidziane są panele dyskusyjne, warsztaty oraz sesje networkingowe. W sumie do Lublina przyjechali przedstawiciele z kilkunastu jednostek z kraju, które podobnie jak Chatka Żaka, zajmują się kulturą akademicką. Wśród nich są reprezentanci Narodowego Centrum Kultury, szkół wyższych i stowarzyszeń. Jednym z gości był również minister nauki Dariusz Wieczorek. Podczas wydarzenia poinformował, że ok. 10-20 mln zł może zostać przeznaczone na program wspierania kultury studenckiej, który ruszy w przyszłym roku. O granty będą mogły starać się m.in. kluby studenckie. - Rektorzy powinni zwiększać atrakcyjność uczelni. Studenci mówią mi, że potrzebują miejsc, gdzie mogą spokojnie porozmawiać, pobawić się. To buduje tożsamość studencką i wspiera współpracę międzyuczelnianą oraz międzynarodową- stwierdził szef resortu.

– UMCS jest uniwersytetem kompletnym. Oznacza to, że stawiamy nie tylko na rozwój naukowy, ale również na kulturalny, który dla młodych osób jest bardzo ważny – mówi prof. Dorota Kołodyńska, prorektor ds. studenckich na UMCS. I jak podkreśla: – Chcemy na nowo zdefiniować kulturę studencką. W tym celu opieramy się na badanach wykonanych przez Chatkę Żaka. Doskonale wiemy, że następuje postęp technologiczny i m.in. to wymaga nowego podejścia do tych kwestii.

Podobnego zdania jest Izabela Pastuszko, dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”.