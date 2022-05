W Lublinie mają podrożeć bilety komunikacji miejskiej. Wiemy, o ile

Spółka założyła, że w 12 miesięcy wyda na prąd nieco ponad 14,4 mln zł. Najtańsza spółka Orange Energia wycenia kontrakt na niespełna 21,6 mln zł, oferta firmy Veolia Energy Contracting Poland opiewa na blisko 21,7 mln zł, a PGE Obrót życzy sobie niemal 21,9 mln zł.

Drożeje nie tylko prąd. – Olej napędowy, gdyby liczyć go w dłuższej perspektywie od roku 2020, od kwietnia do kwietnia, to jest wzrost 120 proc. – stwierdza Fulara. Wylicza, że o 300 proc. zdrożał dodatek AdBlue potrzebny do spełniania przez pojazdy napędzane olejem napędowym norm czystości spalin. – Smary podrożały o 140 proc., olej silnikowy o 109 proc. – dodaje prezes i spodziewa się, że jego spółka zamknie rok stratą ponad 30 mln zł.

ZTM oszacował, że „prognozowany wzrost kosztów oleju napędowego” oznacza dla lubelskiej komunikacji miejskiej wzrost kosztów o 12 mln zł. Skutki podwyżek cen prądu oszacowano na 10 mln zł. – Spodziewamy się, ze w ciągu 12 miesięcy o tyle więcej wydamy na energię elektryczną i olej napędowy – mówi Sławomir Podsiadły, zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego.

Podwyżka cen biletów, jak zakłada ZTM, ma przynieść miejskiej kasie ponad 5 mln zł dodatkowych wpływów ze sprzedaży biletów. Miałyby one wzrosnąć z 50,1 mln zł na ponad 55,6 mln zł.

Propozycje przedstawione dzisiaj przez urzędników mają być poddane pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta, które jest planowane na 26 maja. Podwyżka miałaby wejść w życie od 1 lipca. Jeżeli radni zatwierdzą nową taryfę, to osoba, która kupi bilet okresowy przed 1 lipca, zapłaci według obecnych cen, niezależnie od terminu rozpoczęcia ważności biletu.