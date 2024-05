Lublin ma nową radę seniorów. Znamy jej skład

Rada Seniorów Miasta Lublin jest organem opiniodawczo-doradczym prezydenta Lublina we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych. Może też inicjować działania na rzecz seniorów.

— Kandydatów do nowej kadencji zgłaszały podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku. Swoją kandydaturę mogły także zgłosić osobiście osoby zaangażowane we wsparcie środowiska seniorów, posiadające poparcie co najmniej 30 mieszkańców Lublina, którzy ukończyli 60 lat — przekazuje Justyna Goźdź z ratusza.