Lubelskie. W poniedziałek wyłączą telewizję

I w tym momencie wkracza władza, a właściwie nieistniejące już formalnie Ministerstwo Cyfryzacji, którego zadania obecnie przejęła Kancelaria Premiera z Mateuszem Morawieckim na czele. Oczywiście telewizją szef rządu nie zajmuje się osobiście. To zadanie ministra Janusza Cieszyńskiego.

Wtrącenie: jeśli komuś nazwisko Cieszyńskiego wydaje się znajome, to dobrze, bo to on jako wiceminister zdrowia w 2020 roku (to szczyt walki z Covid-19) podpisał umowę za zakup 1,2 tys. respiratorów od lubelskiej firmy E&K, należącej do człowieka w przeszłości zajmującego się handlem bronią z krajami, do których sprzedaż była zakazana. Do Polski dotarła tylko część sprzętu i to nienadającego się do użytku. Ministerstwo Zdrowia do tej pory nie odzyskało wszystkich pieniędzy. Potem Cieszyński został na krótko wiceprezydentem Chełma, aby wrócić na ministerialne stanowisko w KPRM.

Koniec wtrącenia, bo wracamy do telewizji i kłopotów z odbiorem nowego sygnału. Osoby posiadające stary sprzęt albo muszą dokupić specjalny dekoder, albo wymienić telewizor. Otóż Cieszyński wymyślił, że państwo do każdego dekodera dopłaci 100 złotych, a potem rozszerzył ten program i dzięki temu szukając nowego telewizora można otrzymać 250 złotych.

Pieniędzy nie dostaje się jednak do ręki. Aby skorzystać z dofinansowania należy wypełnić specjalny wniosek (na stronie rządowej lub w placówce pocztowej). Wnioskodawca w taki sposób otrzymuje kod, który przedstawia w sklepie podczas zakupów. To sklep rozlicza się z rządem.

Trzeba pamiętać, żeby wybrać sklep (stacjonarny lub internetowy), który zgłosił się do programu. Pełna lista znajduje się na stronach rządowych.

– Złożono już ponad 200 tys. wniosków o dofinansowanie do zakupu telewizora (kwota dofinansowania - 250 zł) i dekodera (100 zł dofinansowania). W programie bierze udział już 1000 przedsiębiorców, a w ponad 3500 punktach sprzedaży można zrealizować świadczenie, z którego do tej pory skorzystało już ponad 144 tys. gospodarstw domowych – pochwaliła się pod koniec maja strona rządowa, a kilka dni później uzupełniła, że wniosków jest już ponad 300 tys. z czego 85 proc. dotyczy dekoderów.

Program, czyli okazja

Nikogo chyba nie dziwi, że takie zmiany, takie poruszenie sprawiły, że uaktywnili się oszuści. Policja zaczęła ostrzegać przed nieuczciwymi akwizytorami, którzy za cel wybierali osoby starsze i pukając do ich domów namawiali do kupna odbiorników, czy podpisywania umów w celu wyłudzenia danych osobowych. Zdarzało się też, że do seniora przychodziła osoba oferująca dekoder, który nie był przystosowany do odbioru nowego sygnału. Policja radziła także uważać na ceny telewizorów, które w boomie zakupowym mogły zostać sztucznie podwyższone.

Dlatego właśnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedział, że będzie sprzedawcom patrzył na ręce.

– Zwiększony popyt może rodzić pokusę nieuzasadnionego podwyższania cen na te produkty – zauważył już w marcu Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. I zaapelował do właścicieli sieci sklepów z elektroniką, żeby kształtowali politykę cenową sprzętu do odbioru telewizji naziemnej „w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu”. – O to samo poprosiłem właścicieli największych internetowych platform sprzedaży. Zwróciłem się do nich, żeby reagowali na nieuczciwe oferty – zaznaczył.

Jakie przepisy

Nie ma dnia, żeby do sklepów nie przyszedł klient pytając o dekoder lub telewizor z dopłatą. To się opłaca, bo dekoder można już kupić za 100 zł czyli z kodem otrzymuje się go za darmo. Lepsze modele kosztują 130 – 150 złotych. Z własnej kieszeni trzeba dołożyć niewiele, a 30 kanałów ogląda się za darmo.

Z telewizorami sprawa jest poważniejsza, ale największe sieci handlujące elektroniką reklamują się, że mają ofercie sprzęt za około 1,5 tysiąca.

Tu jednak trzeba uważać. Opisywaliśmy sprawę 79-latki z Lublina, która w kwietniu kupiła telewizor za 4,5 tys. zł. Po miesiącu otrzymała list od ministra Cieszyńskiego. W piśmie jest informacja, że wobec seniorki wszczęto postępowanie administracyjne. Urzędnicy chcą wyjaśnić, czy dopłata się kobiecie należała.

W czym problem? Urzędnicy uznali, że telewizor seniorki jest za drogi. „(…) uzyskane przez Panią świadczenie zostało przeznaczone na zakup telewizora w cenie co najmniej czterokrotnie wyższej niż telewizor posiadający podstawowe funkcjonalności i również umożliwiający dalszy odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej (…)”.