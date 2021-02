Walentynki pandemiczne. Od prezentu po pomysł na romantyczny wieczór

– Zawsze organizowaliśmy Walentyki. W tym roku dania, które specjalnie przygotowaliśmy na to święto są tylko na wynos i z dowozu – mówi Michał Kowalski, menadżer restauracji. – Bazujemy przede wszystkich na naszych stałych klientach. Jak na panujące obecnie warunki to jest zainteresowanie, choć to będą Walentynki raczej w wersji mini. Biorący pod uwagę, że w tym roku to święto przypada w niedzielę, to można śmiało przypuszczać, że walentykowy byłby cały weekend, nie tylko jeden dzień.

Mimo starań obrót i tak będzie dużo niższy. – Podejrzewam, że będzie to ok. 10 proc. tego co mielibyśmy w normalnych, niepandemicznych warunkach – przypuszcza menadżer restauracji. – Od piątku zostają otwarte m.in. hotele i kina, więc może nie będzie i tych 10 proc. bo ludzie do tych miejsc się wybiorą zamiast siedzieć w domach. Z tego co obserwujemy to wszyscy są stęsknieni spotkań towarzyskich.

A może kulig

Do wybory zostaje jeszcze spacer albo kulig. Choć pewien problem może być nie z pogodą, lecz z wolnymi terminami. – W sobotę i niedzielę mam tylko po jednej wolnej godzinie, reszta terminów została już zarezerwowana – przyznaje pan Tadeusz, który organizuje przejażdżki saniami po „kazimiersko-nałęczowskim parku krajobrazowym”. – Kuligi organizuję w godzinach od 10 do 17. Klientów nie brakuje, przeważnie przyjeżdżają mieszkańcy Lublina, są też i warszawiacy, w ten weekend przyjeżdżają też lekarze z Radomia. Jak by ktoś chciał się na walentynkową przejażdżkę umówić, to jest taka możliwość, ale już po niedzieli.

Dr Ireneusz Siudem, psycholog

Pandemia zmusiła nas do ograniczenia kontaktów, zwłaszcza w sferze towarzyskiej, pozazawodowej, bo oczywiście duża część osób pracuje stacjonarnie. Tyle, że praca to nie wszystko. Nie jest w stanie zaspokoić naszych potrzeb a szczególnie tych sprzed pandemii. One są związane z pewnego rodzaju przyjemnościami, atrakcjami, formami spędzania czasu wolnego, które również z punktu widzenia psychologicznego są bardzo ważne dla naszego zdrowia. Jedną z takich form są właśnie kontakty towarzyskie, społeczne, które powinniśmy nie tylko nawiązywać i je utrzymywać, ale też w pewien sposób je pielęgnować a nawet o nie zabiegać. Wszelkie badania potwierdzają, że panaceum na zdrowie psychiczne jest bliska, często głęboka, efektywna relacja z drugim człowiekiem, więź z tą osobą. Ludzie, którzy zostają sami to są osoby, które w pewnym stopniu są skazane na cierpienie, albo konsekwencje samotności. Na podstawie badań widać, że osoby, które nie mają relacji z innymi osobami, są samotne szybciej zapadają na niektóre choroby, mają gorszą kondycję psycho-fizyczną.

Niestety pandemia nie sprzyja tym kontaktom. Dlatego też powinniśmy zrobić wszystko, by pomimo obowiązujących ograniczeń starać się utrzymywać kontakty z przyjaciółmi, znajomymi. Wykorzystywać istniejące warunki, nawet możliwości spotkań do 5 osób w domach czy też przy okazjach zawodowych. Potraktujmy ealentynki nie tylko jako spotkanie z tą jedyną, ukochaną osobą, ale też jako możliwość podreperowania sobie zdrowia psychicznego poprzez pielęgnację kontaktów towarzyskich i życia towarzyskiego.