Weekend w Teatrze Osterwy

"Nowy wspaniały świat" Aldusa Huxleya w reżyserii Piotra Ratajczaka to widowisko utrzymane w klimacie science fiction, wyraźnie odnoszące się do współczesnego świata. – To bardzo efektowne przedstawienie – i wizualnie, i aktorsko, i fabularnie – uważa Edyta Ostojak wcielająca się w rolę Leniny.

Przedstawienie będzie można oglądać od czwartku do niedzieli. Repertuar: 5 października, godz. 19; 6 października, godz. 11, 19; 7 października, godz. 19; 8 października, godz. 18.

W tych samych dniach Teatr Osterwy pokaże również popularny "Mój boski rozwód". To historia o przemijaniu i poszukiwaniu radości życia, w której na pierwszy plan wysuwa się temat kobiecości. W rolę główną na scenie wciela się Magdalena Sztejman.

Terminy pokazów: 5-7 października, godz. 17; 8 października, godz. 16.

Bilety na spektakle można kupić w kasie teatru, online oraz mailowo i telefonicznie.