Parking w centrum Lublina ma być większy. Będzie dla każdego?

Gmina dostała rządową nagrodę. Wójt Karczmisk chciał tężni. Co na to radni?

Spór na co wydać milion złotych trwa, choć tyle wiadomo, że tężni w parku nie będzie. Radni już przegłosowali: pieniądze pójdą na remonty dróg, a nie solankowe areozole. Ale jeszcze nie zdecydowali na które drogi. Propozycja wójta by był to dojazd do Uściąża Kolonii na razie nie zyskała aprobaty.