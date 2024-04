To musi być huczny festyn – 100. urodziny Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie

- To musi być huczna impreza, na miarę 100 lecia – mówi Danuta Giletycz – dyrektorka SP2 w Lublinie. W planach wielki festynu, w którym udział wezmą nie tylko obecni uczniowie i pracownicy, ale również liczni absolwenci, zaproszeni goście i mieszkańcy dzielnicy Dziesiąta. Planowane są występy, rozgrywki sportowe, a także inne atrakcje, które mają na celu uświetnić to wyjątkowe wydarzenie.

Jednym z najbardziej wzruszających elementów świętowania ma być wbudowanie w mury szkoły "kapsuły czasu", którą stworzą uczniowie i pracownicy. Zawierać będzie ona przedmioty i pamiątki, które w przyszłości będą świadectwem dzisiejszych dni dla kolejnych pokoleń uczniów.

Szkoła apeluje do swoich absolwentów i przyjaciół o wsparcie w organizacji festynu. Każda forma pomocy, czy to materialna, czy organizacyjna, jest mile widziana. To również świetna okazja dla byłych uczniów do odnowienia dawnych znajomości i wspólnego świętowania.