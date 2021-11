Wielka, czerwona ręka z centrum Lublina uszkodzona. Wiadomo, kto to zrobił

W nocy z poniedziałku na wtorek policjanci z 1. komisariatu otrzymali sygnał o osobie niszczącej instalację artystyczną na placu Kaczyńskiego. Funkcjonariusze na miejscu zastali sprawcę. Pijany mężczyzna dewastował „Czarcią łapę”, czerwoną dłoń której palce były zaciśnięte wokół pnia jednego z drzew. Był to 37-letni mieszkaniec Lublina. Trafił do policyjnej celi.

Pracujący nad sprawą policjanci ustalili, że zatrzymany dopuścił się uszkodzenia instalacji już po raz drugi. Pierwsze zdarzenie miało miejsce we wrześniu. 37-latek usłyszał dwa zarzuty uszkodzenia mienia i przyznał się do popełniania zarzucanych mu czynów. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych. Za zniszczenie mienia grozi do 5 lat więzienia.

„Czarcia łapa” była eksponowana na skwerze w pobliżu Centrum Kultury od sierpnia 2018 roku. To praca zbiorowa: Kamil R. Filipowski – autor projektu/współpraca rzeźbiarska, Paweł Pawluk – rzeźbiarz, Kamila Czosnyk – współpraca rzeźbiarska, Tymoteusz Wojna – pomoc rzeźbiarska. Miała przywoływać tradycję Lubelskich Spotkań Plastycznych (1976-1979) – inicjatywy grupy artystów plastyków, architektów i urbanistów, będącej przykładem interwencji sztuk plastycznych w środowisko urbanistyczne.