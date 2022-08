Wiemy, za ile zlicytowano reprodukcję obrazu Tamary Łempickiej. Pieniądze trafią na pomoc Ukrainie

W ostatnich latach rekordowymi pod tym względem wydarzeniami były ekspozycja prac Pabla Picassa (25 tys. widzów) oraz „Malarze Normandii” z dziełami m.in. Moneta, Renoira czy Boudina (20 tys.).

Ekspozycję „Tamara Łempicka – kobieta w podróży” można było oglądać od 18 marca do 14 sierpnia. Zainteresowanie było tak duże, że w ostatnie dwa weekendy godziny zwiedzania wydłużono do północy. Wielu gości przyjechało spoza Lublina i regionu, czemu trudno się dziwić. Była to pierwsza wystawa prac znanej malarki w Polsce, a przedsięwzięciu towarzyszyła zakrojona na szeroką skalę promocja. Recenzje ukazały się w ogólnopolskich mediach, a do obejrzenia wystawy zachęcała m.in. wielka płachta reklamująca wydarzenie na dworcu PKP Warszawa Centralna.

W związku z ekspozycją rodzina Łempickiej przekazała na licytację pochodzącą z limitowanej edycji grafikę według obrazu artystki „Wiosna”. Cena sięgnęła 23 tys. zł, a dochód z aukcji został przeznaczony na rzecz jednej z organizacji pomagającej uciekającym przed wojną Ukraińcom.