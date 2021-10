Wojewódzki Dzień Seniora w Lublinie. Oto nagrodzeni

– Lubelszczyzna zmaga się z dużymi zmianami demograficznymi – powiedział marszałek województwa Jarosław Stawiarski – w 2011 w wieku senioralnym było 450038 osób, co stanowiło 20,7 proc. mieszkańców województwa. W 2015, było to już 479939 osób, czyli 23,3 proc. mieszkańców, a w 2020 – 546184 osób, co stanowiło 26,1 proc. mieszkańców naszego regionu. Szacuje się, że w 2050 roku odsetek osób po 60. roku życia w Polsce przekroczy 40 proc., a w naszym województwie będzie to wartość bliska 43 proc.

Podczas środowej gali organizowanej pod hasłem Wojewódzki Dzień Seniora wręczono także nagrody w konkursie Gmina Przyjazna Seniorom. Laureaci to: gmina Komarów-Osada – wójt Wiesława Sieńkowska, gmina Jastków – wójt Teresa Kot, gmina Opole Lubelskie – burmistrz Sławomir Plis, Hrubieszów – zastępca burmistrza Paweł Wojciechowski, Świdnik – burmistrz Waldemar Jakson (nagrodę odebrał zastępca burmistrza, Marcin Dmowski).