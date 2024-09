Wrzesień na złoto, jako symbol walki z nowotworami dziecięcymi

Co rocznie, diagnozuje się około 1200 nowotworów u dzieci. Jak mówią lekarze, choroba potrafi rozwijać się u nich bardzo szybko. Czasem może wystarczyć jedynie kilka tygodni. Dodatkowo, rodzice muszą zwracać uwagę na najbardziej nietypowe objawy, gdyż te właśnie mogą oznaczać rozwój nowotworu. Tak było w przypadku 4,5 letniej Emilki, u której stwierdzono białaczkę.

- U Emilki nie było jednoznacznych objawów. Bardzo długo, bo 4 miesiące szukaliśmy co się dzieje z naszym dzieckiem. Najbardziej zaniepokoiła nas sytuacja, kiedy pojawiły się ogromne bóle pleców z niedowładem nóg. Emila upadała, ale wstawała i szła dalej, funkcjonowała jak zdrowe dziecko. To nie jest proste, żeby z dnia na dzień wykonać dziecku rezonans, które jest zdrowe, bo wyniki morfologii miała bardzo dobre, ale jednak pojawił się ten niedowład. Udało się go wykonać, gdzie wtedy doszło już do złamań kompresyjnych 12 złamań kręgów kręgosłupa i od tego zaczęła się nasza przygoda z Oddziałem Hematologii Dziecięcej. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, z czym będziemy się mierzyć – opowiada Marta Dymel, mama małej Emilki.

Objawy choroby były zamaskowane przed podane wcześniej sterydy na astmę. Nowotwór dał o sobie znać, gdy zaprzestano podawać lek na astmę. Dopiero po wspomnianych 4 miesiącach postawiono diagnozę – białaczka limfoblastyczna typu B.

- Leczenie, które jest wdrożone w dziecięcym szpitalu jest bardzo szybkie, bo już na drugi dzień mieliśmy podaną pierwszą serię sterydów, później chemię i kolejne cykle. To były bardzo ciężkie chwile. Emila ma troje rodzeństwa, najmłodsze miało wtedy dwa lata. Pierwsza rozłąka ze mną trwała 4 miesiące. Przez ten czas nie byłam w ogóle w domu, nie mieliśmy kontaktu z mężem. Jedynie przez okno hematologii. Cieszę się, że po 10 miesiącach bycia na oddziale, mieszkania tam, udało nam się osiągnąć remisję i wyjść. Jesteśmy już dwa lata po leczeniu, a w tym roku zakończyliśmy podtrzymanie. Teraz cieszymy się każdą chwilą razem – przyznaje pani Marta.

Tak jak w przypadku wszystkich nowotworów ważne jest wczesne wykrycie, ale również dostrzeganie nietypowych objawów, które można pomylić np. z niegroźnymi infekcjami. Będą to np. męczenie się przy jedzeniu, utrata apetytu czy senność lub problemy z chodzeniem. Rodziców powinny zaniepokoić także powtarzających się wymiotów, krwotoków z nosa czy pojawianie się siniaków.

- Jest potrzeba edukacji rodziców, opiekujących się dziećmi oraz edukacji lekarzy pierwszego kontaktu, bo nowotwory u dzieci, ich wczesne objawy są bardzo nietypowe. Mogą one przypominać banalne infekcje lub inne, częściej występujące choroby, natomiast rolą lekarza, który zna dziecko i go obserwuje, jest wychwycenie tych nietypowych objawów, które mogą świadczyć o tym, że z dzieckiem dzieje się coś złego i wtedy zalecić odpowiednie badania. Rolą onkologów dziecięcych jest, żeby dziecko jak najszybciej otrzymało najlepszą dostępną terapię – mówi prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko, kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

Jak mówią specjaliści, w przeciwieństwie do dorosłych, nowotwory u dzieci w większości nie mają znanej przyczyny. Są też główną przyczyną zgonów dzieci i młodzieży. Choroba rozwija się u nich błyskawicznie, bo nawet w kilka tygodni. Dobre wiadomości są jednak takie, że ich wyleczalność wynosi ponad 80 procent, ale do tego potrzebna jest szybka i precyzyjna diagnoza, która będzie tematem wiodącym niedzielnego wydarzenia. Wrzesień jest miesiącem świadomości nowotworów dziecięcych, którego symbolem jest kolor złoty, który odnosi się do siły i wytrwałości. Z tej okazji, 29 września od godziny 12 rozpoczną się obchody Złotego Września.

Program:

Godz. 12.00 - 12.05: Oficjalne rozpoczęcie obchodów Złotego Września (Trybunał Koronny)

Godz. 12.05 - 12.40: Przemarsz Złotego Orszaku w rytmie samby (Trybunał Koronny - Błonia pod Zamkiem)

Godz. 12.30: Pamiątkowe zdjęcie (schody przed Zamkiem Lubelskim)

Godz. 12.40 - 17.00: Piknik rodzinny (Błonia pod Zamkiem w Lublinie)

Podczas pikniku zaplanowano wiele atrakcji. Na uczestników czekają: koncerty, występy artystyczne, spotkania z ekspertami, warsztaty bębniarskie, plastyczne i edukacyjne, bicie rekordu skakania w gumę, strefa slackline, zawody hobby horse oraz złoty bieg rodzinny.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi oraz portal onkologia-dziecięca.pl.