Wschód Kultury - Inne Brzmienia 2025. Znamy pierwszych wykonawców

Kanadyjska grupa Voivod gra od 1982 roku. Pod koniec lat 80-tych muzycy zrobili zwrot w stronę metalu progresywnego, a albumy Dimension Hatross i Nothingface na trwałe zapisały się w historii gatunku . W zespole założonym przez „Aweya” Langevina i „Piggy’ego” D’Amoura udzielało się na przestrzeni lat wielu znanych muzyków, jak choćby znany z Metallicy basista Jason Newsted, czy pozostający w składzie do dziś , wokalista „Snake” Bélanger.

The EX to pochodzący z Niderlandów punkowy zespół działający nieprzerwanie od ponad 40 lat. Ma na koncie blisko 20 autorskich albumów. Do Lublina przyjadą świeżo po wydaniu nowego albumu „If your mirror breaks”.

A Place to Bury Strangers to amerykańskie trio grające alternatywnego rocka z elementami noise, shoegaze, post punka. Grają od 2002 roku.