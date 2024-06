Wsparcie in vitro – program, który przywraca nadzieję

1 czerwca wystartował nowy program Ministerstwa Zdrowia. Pary borykające się z niepłodnością mogą skorzystać z bezpłatnej procedury in vitro. Dodatkowo program obejmuje również pacjentów leczonych onkologicznie.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w krajach wysoko rozwiniętych niepłodność dotyczy 10-16 proc. par w wieku rozrodczym, a tylko w Polsce z tym problemem może borykać się od 1 do 1,5 mln par.

- Każdy, kto ma dziecko wie, że życie staje się zupełnie inne, ale droga do posiadania potomstwa bardzo często z różnych powodów bywa kręta i wyboista – mówił podczas poniedziałkowej (17 czerwca) konferencji prasowej wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. - Ten program daje możliwość świadomego rodzicielstwa wielu parom. W Polsce mamy ok. 1,5 miliona par, które zmagają się z problemem niepłodności. Są to ludzie zdeterminowani, by być rodzicami, ale nie zawsze mogą. Teraz z takiego programu będą mogli bezpłatnie skorzystać.

Z programu mogą skorzystać pary, u których stwierdzono niepłodność lub była ona nieskutecznie leczona (w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu) oraz pary mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, utworzone w ramach wcześniejszych procedur.

Zakwalifikować mogą się:

- kobiety do 42. roku życia (jeśli korzystają z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia)

- kobiety do 45. roku życia (jeśli korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka)

- mężczyźni do 55. roku życia

- Ten program przywraca nadzieję, ale przede wszystkim równe szanse. Wszyscy wiemy, jak wielką barierą dla wielu par, chcących posiadać potomstwo, była bariera finansowa. W żadnym innym kraju Europy taki program nie jest finansowany w takim stopniu – podkreślił Krzysztof Bojarski, członek sejmowej Komisji Zdrowia oraz dyrektor SPZOZ w Łęcznej.

Do ministerialnego programu przystąpiło 58 ośrodków w Polsce. W województwie lubelskim są trzy takie placówki:

- Gyncentrum sp. z o. o., Lublin (ul. Zana 32a)

- Specjalistyczne Centrum Medyczne OVUM, Motycz (Konopnica 85F)

- Klinika Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa „Bocian”, Lublin (ul. Relaksowa 26)

Program ma potrwać do 31 grudnia 2028 roku. Na jego realizację, ministerstwo przeznaczy rocznie 500 mln zł, a więc łącznie 2,5 mld zł przez cały czas jego trwania.