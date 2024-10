Akademicki Lublin znowu zagrał razem. Wspólna inauguracja za nami

Uroczysta inauguracja odbyła się we wtorek, 1 października. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Archikatedrze Lubelskiej. Po niej z Placu Katedralnego wyruszył orszak, w którym wzięły udział władze lubelskich uczelni, studenci, kadra naukowa a także zaproszeni goście. Główne uroczystości rozpoczynające rok akademicki 2024/ 2025 odbyły się w gmachu Filharmonii Lubelskiej

- Zgodnie z tradycją otwieramy uroczystość inauguracji roku akademickiego 2024/2025, Związku Uczelni Lubelskich. Pierwszy października jest niezwykle ważnym dniem dla społeczności akademickiej Lublina. Dziś po raz drugi, razem bierzemy udział w tej uroczystości. Bardzo się cieszę, że kontynuujemy tradycję zapoczątkowaną w ubiegłym roku. Od lat działamy pod hasłem: "akademicki Lublin" i gramy razem. Efekty tej współpracy są widoczne, pożyteczne i pożądane, o czym świadczy m.in. wola dołączenia do Związku Uczelni Lubelskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II - witał zgromadzonych prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Rektor UMCS zwrócił sie również do studentek i studentów pierwszego roku wszystkich uczelni:- Cieszę sie, że wybraliście kształcenie właśnie w Lublinie. Mieście w którym takie wartości jak wolność i współpraca odgrywają istotne znaczenie. Jestem przekonany, że to właśnie na naszych uczelniach, zrealizujecie swoje marzenia zawodowe. Będziecie się rozwijać, myśleć twórczo i w sposób niezależny- pogratulował studentom prof. Dobrowolski.

Dobrowolski podczas swojego przemówienia mówił o partnerstwie i współdziałaniu. Podkreślił, że słowo współpraca ma bardzo dużo możliwości. To siła która łączy wysiłki i przekonania a także marzenia w jeden cel. Przypomniał, że idea Związku Uczelni Lubelskich opiera się na relacjach, integracji a także chęcią współpracy.

- Wybrałam UMCS i studia na wydziale pedagogicznym, gdyż od zawsze miała styczność z osobami niepełnosprawnymi, to tak naprawde było główną przyczyną wyboru kierunku. Dlaczego Lublin? odpowiedź jest prosta lubię to miasto -mówiła Asia, studentka pierwszego roku pedagogiki specjalnej na UMCS.

- Lublin jest pro studenckim miastem, jest dużo rzeczy i miejsc dla studentów. Uznałam, że właśnie tu będę dobrze się czuła jako student. Kierunek pedagogika, dlatego że zawsze chciałam pracować z dziećmi. Mam niepełnosprawnego kuzyna, uznałam że właśnie takim osobom jest potrzebna pomoc i będzie to moja droga w życiu- dodała Marysia, również studentka pedagogiki UMCS.

O tym, że warto studiować w Lublinie opowiedział student piątego roku weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Krzysztof Skalski od dziecka marzył by studiować na weterynarii, by później zostać lekarzem weterynarii. - Zawsze byłem blisko zwierząt. Miejsce czyli Lublin zdeterminowało mój wybór, gdyż kładzie nacisk na dobre wykształcenie studentów.

Paulina Wiertel jest studentka pierwszego roku, od października studiuje dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie .

- Bardzo lubię świat mediów i marketing, chciałabym podążać w tym kierunku. Lublin wydaje mi się bardzo fajnym miastem do studiowania, jest tu dużo studentów i możliwości. UMCS wybrałam bo jest bardzo fajną uczelnią- mówiła Paulina.

- Wybrałam Katolicki Uniwersytet Lubelski a na nim biotechnologię , gdyż ma nowy Wydział Medyczny, nowe możliwości, laboratoria, wysoko rozwinięty dział chemii a moja droga zmierza właśnie w tym kierunku- mówiła Anna Chęckiewicz, studentka pierwszego roku biotechnologii na KUL.

Podczas uroczystości został wygłoszony przez prof. dr hab. Jerzego Bralczyka wykład inauguracyjny pt. „Współpraca w języku. O pojęciu i działaniu”

W roku akademickim 2024/25 w Lublinie studia na publicznych uczelniach rozpocznie około 60 tysięcy studentów z całej Polski i świata.