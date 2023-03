Co na to wszystko władze Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie? – Wszystko jest zgodnie z przepisami – mówi Dziennikowi dr hab. n. med. Lech Panasiuk, dyrektor IMW. - Chciałbym, aby osoby z niepełnosprawne mogły parkować za darmo, ale nie mamy innego wyjścia jak wprowadzanie dla nich opłat. To nie jest nasza zła wola, tylko kwestia organizacyjna – wyjaśnia.

Problem w tym, że Instytut to zarówno przychodnia jak i leczenie szpitalne z np. oddziałem rehabilitacji czy oddziałem diabetologii. Umieszczani są tam pacjenci na dłuższy czas. – I wielu z nich to osoby z niepełnosprawnościami, bo w przypadku diabetologii to choćby stopa cukrzycowa – dodaje dyrektor Panasiuk.

Kłopot z parkowaniem jest wówczas, gdy kilkudziesięciu pacjentów leżących w IMW zostawiają na parkingu samochody na wiele dni. Zajmują miejsca dla pacjentów przychodni.

– Żeby znaleźć jakieś wyjście z sytuacji, zdecydowaliśmy, że parking będzie płatny dla wszystkich – mówi dr Panasiuk.