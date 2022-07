Lublin: Urzędnicy zlecili wycinkę drzew, bo miały "naruszoną statykę"

O cięciu drzew przy Koncertowej zaalarmował nas jeden z mieszkańców Czechowa.

– Niemal codziennie przejeżdżam tędy ścieżką rowerową w drodze do pracy – opowiada nam nasz Czytelnik. – Owszem, ostatnio trzeba było się schylać, żeby ominąć wiszące gałęzie, ale przecież wystarczyło je przyciąć, a nie wycinać całe drzewa. Poza tym pasażerowie chowali się w upały w cieniu tych drzew, a teraz będą czekać na autobus w pełnym słońcu. To zwykła bezmyślność urzędników i obłuda, kiedy z mówią, jak ważna jest dla nich przyroda, a jednocześnie wycinają takie piękne drzewa.

Wczoraj zamiast drzew był rząd kikutów. Obok ogołoconych pni leżały konary, gałęzie i liście. Lada dzień mają zniknąć również pnie. Wycinkę, jak się okazuje, zlecił Urząd Miasta.

– Aktualnie w pasie drogowym przy ul. Koncertowej trwają prace polegające na usunięciu ośmiu poważnie uszkodzonych przez nawałnicę drzew – tłumaczy Monika Głazik z biura prasowego Ratusza. – Drzewa miały rozłamane pnie i korony oraz naruszoną statykę. Zakres uszkodzeń przekraczał 50 proc. ich objętości wegetacyjnej. Utraciły one również walory przyrodnicze i estetyczne. Jedno z usuwanych drzew stanowiło złom. Ze względu na lokalizację w ciągu pasa drogowego i ich stan zdrowotny drzewa mogły stanowić zagrożenie dla życia i mienia.

Urząd Miasta informuje, że dostał zgodę na wycinkę zieleni.

– Prace odbywają się zgodnie z zezwoleniem wydanym przez marszałka województwa lubelskiego z dnia 7 czerwca 2022 roku – informuje Głazik. W centralnym rejestrze (ekoportalu) prowadzonym przez Ministerstwo Środowiska widnieje decyzja zezwalająca na usunięcie siedmiu (a nie ośmiu) drzew oraz niezezwalająca na wycinkę jednego klonu. Zgoda dotyczy trzech świerków, trzech klonów jesionolistnych i jednej sosny. Ratusz przyznaje, że został zobowiązany do posadzenia nowych drzew w zamian za wycinane. Mają to być sadzonki pierwszej klasy o obwodzie pnia (mierzonym metr od ziemi) nie mniejszym niż 16 cm. – Rekompensatę przyrodniczą będą stanowiły nasadzenia 9 drzew gatunku lipa drobnolistna, w obrębie sąsiedniej działki, w terminie do 30 kwietnia 2023 roku.