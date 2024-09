Czuwają nad chorymi dziećmi. Rodzicom w szpitalu będzie wygodniej

Fotele z funkcją łóżka otrzymały 3 oddziały szpitala dziecięcego: Oddział Rehabilitacji Dziecięcej/Oddział Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej, Oddział Neurologii Dziecięcej oraz I Oddział Ortopedii Dziecięcej. Skorzystają z nich rodzice, którzy często spędzają całe dnie i noce czuwając nad swoimi chorymi dziećmi.

- Są to łóżka dla rodziców, które będą znajdowały się przy łóżeczkach dzieci, aby mogli oni sprawować opiekę w ciągu dnia i nocy. W naszym szpitalu wszyscy pacjenci są nieletni, a zatem stres, który towarzyszy dziecku podczas pobytu w szpitalu może niwelować obecność rodzica. Sukcesywnie zwiększamy liczbę łóżek dla rodziców, aby ta opieka mogła być sprawowana w coraz bardziej komfortowych warunkach – mówi Kamila Ćwik, dyrektor USzD w Lublinie. - Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i wdzięczni studentom. Obstawiamy również, że są to nasi przyszli pracownicy, którzy już angażują się w to, jak nasz szpital dzisiaj pracuje – dodała dyrektorka.

Szefowa Oddziału Neurologii przyznała, że obecność i wsparcie rodziny ma ogromną wartość terapeutyczną i dobrze wpływa na leczenie.

- Nikt sobie tego nie wyobraża, żeby przy dziecku nie było rodzica, a w związku z tym, rodzic musi też mieć odpowiednio stworzone warunki do tego, żeby przy tym dziecku być. Te łóżka pozwalają na to, żeby rodzic również miał jakiś komfort, był w miarę wypoczęty, co w dużej mierze usprawnia proces leczenia dziecka, bo bycie rodzica z dzieckiem to jest połowa sukcesu, jeżeli chodzi o leczenie i o terapię – podkreśla prof. dr hab. n. med. Magdalena Chruścińska - Krawczyk, kierownik Oddziału Neurologii Dziecięcej USzD w Lublinie.

Fotele – łóżka mogły zostać zakupione dzięki inicjatywie studentów z Uniwersytetu Medycznego.

W tym roku, 26 maja studenci wystawili medyczny spektakl „Akademia Pana K” w ramach cyklicznego wydarzenia „UMLub Show” (kiedyś „Uniwersytet Magiczny”). Ze sprzedaży biletów na 10. jubileuszowy spektakl, udało się zebrać pieniądze na zakup wyposażenia.

- W wydarzeniu brali udział zarówno studenci naszej uczelni z różnych kierunków, dlatego przedstawienie było bardzo interdyscyplinarne, ale również dydaktycy uczelni. Od razu wiedzieliśmy, że chcielibyśmy zebrać pieniądze właśnie na zakup tych foteli, ponieważ doszły nas słuchy, że szpital dziecięcy potrzebuje właśnie takiego asortymentu. Pieniądze zebraliśmy ze sprzedaży biletów, ale nie tylko, ponieważ pisaliśmy do wielu przedsiębiorstw lubelskich, restauracji czy partnerów, którzy postanowili wesprzeć naszą inicjatywę i przekazali vouchery, które zostały przeznaczone na licytację na naszym fanpage na Facebooku. Dzięki temu, udało nam się dołożyć coś do tej sumy zabranych już pieniędzy – mówi Marcelina Podleśna, studentka UM w Lublinie.

W szpitalu dziecięcym do dyspozycji rodziców jest obecnie 175 łóżek. Dyrektorka wspomina jednak, że szpital potrzebuje ich jeszcze drugie tyle.