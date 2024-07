Wysokie rachunki za prąd? Rząd dorzuci nawet 1200 złotych

W Lublinie wnioski o wypłatę bonu będzie można składać w 10 miejscach. Aby dostać wsparcie, trzeba spełnić kryterium dochodowe. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 rok na osobę nie może przekroczyć 1700 zł. To w przypadku wielu domowników. A jeśli chodzi o jedną osobę to ten limit to 2500 zł.

Jednoosobowemu gospodarstwu domowemu przysługuje 300 zł. Im więcej osób w domu, tym bon jest większy. W przypadku 2 do 3 osób – 400 zł, z 4 do 5 osób – 500 zł, z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Natomiast gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), wysokość bonu jest o 100 proc. wyższa i wynosi dla gospodarstwa: jednoosobowego – 600 zł, wieloosobowego: składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł, składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł, składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

Wniosek o wypłatę bonu w formie papierowej można złożyć od 1 sierpnia osobiście lub wysłać na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Jest też możliwość złożenia go za pomocą ePUAP .

Wnioski o wypłatę w formie papierowej będą przyjmowane w 10 lokalizacjach na terenie Lublina:

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie: w siedzibie głównej przy ul. Koryznowej 2d oraz filiach przy ulicach: Kowalskiej 5 (Filia nr 1), Hutniczej 1A (Filia nr 2), Mieszka I 4 (Filia nr 3), al. Kompozytorów Polskich 8 (Filia nr 4), Nałkowskich 114 (Filia nr 5), od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45 do 15.15.

w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin: przy ul. Wieniawskiej 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15 i ul. Nowy Świat 38, w poniedziałki w godz. od 7.45 do 16.45 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.15.

MOPS dokona weryfikacji wniosku w zakresie wpisania lub zgłoszenia głównego źródła ogrzewania danego gospodarstwa domowego zasilanego energią elektryczną do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Później, wniosek będzie rozpatrywany w terminie 60 dni od jego prawidłowego złożenia.

Wnioski można składać do 30 września.