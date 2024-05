Wystarczyła chwila, a seniorka oddała 270 tys. zł oszczędności

70-letnia mieszkanka Lublina odebrała telefon od rzekomego policjanta. Funkcjonariusz poinformował ją, że na jej konto bankowe planowany jest atak przestępców. Kobieta, by uratować oszczędności swojego życia miała przelać je na tak zwane rachunki techniczne.

Kobieta wykonała zlecone polecenia, jednak szybko zorientowała się, że mogło dojść do oszustwa. Skontaktowała się z policjantami z IV komisariatu w Lublinie.

– Do czynności włączono również policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wszystko wskazuje na to, że szybkie działania pozwoliły zatrzymać realizację przelewów na kwotę ponad 170 tys. złotych. Obecnie trwają poszukiwania osób stojących za tym przestępstwem – informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik lubelskiej policji.

Jednocześnie przypomina, że policja nigdy nie prosi o przekazanie jakichkolwiek kwot pieniędzy. Oprócz tego nie informuje o szczegółach prowadzonych przez nich spraw.

– Jeżeli, ktoś otrzyma telefon od osoby podającej się za policjanta, która próbuje namówić nas do przekazania oszczędności, to może być pewny, że to oszustwo – dodaje Gołębiowski.