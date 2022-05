Tak powinno remontować się zabytki. Te miejsca dostały Laur Konserwatorski 2022

W piątek, podczas uroczystego spotkania, uhonorowani zostali gospodarze zabytków, którzy ze szczególną dbałością i kompleksowo przywrócili im świetność. Podczas tegorocznej edycji konkursu, Laur Konserwatorski został przyznany czterem obiektom z terenu naszego województwa. Jednym z nich jest gmina Rybczewice, która została wyróżniona za prace restauratorskie i konserwatorskie przy tamtejszym dworze.

– Jest po prostu pięknie. Mamy teraz dużo miejsca na pracę nad księgozbiorem i jest przestrzeń na zajęcia i spotkania z czytelnikami. Wcześniej to ja chodziłam do przedszkoli i szkół prowadzić z dziećmi zajęcia biblioteczne, wreszcie one mogą przyjść do biblioteki. Jesteśmy w nowej siedzibie od dwóch miesięcy, a już widzę, że mi przybywa młodych użytkowników. Wracają po pierwszej wizycie i to z rodzeństwem – mówi Ewa Rogalińska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybczewicach, która z pracownikami wiosną spakowała w pudła 11 tysięcy książek i przeniosła się do stojącego w parku dworu.