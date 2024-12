Zagrają, żeby mali pacjenci mieli plac zabaw

Stowarzyszenie „Łowcy Uśmiechów” działające przy Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie wraz z partnerami organizuje wyjątkowy koncert charytatywny z udziałem lubelskich artystów. Wszystko po to, aby zebrać pieniądze na budowę placu zabaw dla dzieci z lubelskiego szpitala.

- Plac zabaw jest bardzo ważny dla dzieci, stanowi formę zabawy, ale i rehabilitacji. Jest to forma spędzenia wolnego czasu, ale jest to też forma ucieczki dzieci od stresu związanego z pobytem w szpitalu. To także po prostu miłe spędzenie czasu z rodzicami – przyznaje dr Kamila Ćwik, dyrektor USzD w Lublinie. - Z kronik szpitalnych wynika, że od 2003 roku była potrzeba zagospodarowania terenu wokół szpitala dla potrzeb odpoczynku dzieci. Rozpoczął to ówczesny rektor Akademii Medycznej pan profesor Maciej Latalski oraz dyrektor szpitala pan Szarecki. Także jest to wieloletnia inicjatywa i w końcu udało nam się tę inicjatywę dopiąć do takiego do takiego etapu, że w przyszłym roku planujemy już uruchomić ten plac zabaw – dodaje dyrektorka.

Plac zabaw ma być dostosowany do dzieci zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Motywem przewodnim, który został wybrany po burzy mózgów trwającej od 2016 roku jest latarnia morska. Motyw ma swoje symboliczne znaczenie.

- W 2019 roku siedząc na lotnisku w Radawcu, kiedy było bardzo gorąco nasze pierwsze skojarzenie było, że musi być to coś związanego z wodą, więc stąd koncepcja placu ma wymiar oceanu, morza. Obserwując dzieci, które są u nas leczone i jak przechodzą to leczenie, choroby dziecka można porównać właśnie do takiej wody morskiej, która czasami jest piękna, łagodna, ale kiedy dziecko przechodzi cierpienie to są wzburzone fale, nie tylko dziecka, ale i rodziców. I my chcemy dzieciom dać takie uspokojenie, tak jak wtedy kiedy słońce na morzu wychodzi i się uspokaja, uspokajają się wszystkie emocje. Również kiedy widać z lądu latarnię morską to dla każdego rozbitka ta latarnia morska i jej światło jest takim ciepłem, które daje ukojenie i bezpieczny przystanek – wyjaśnia Agnieszka Osińska, rzeczniczka szpitala.

Koncert pt. „Dajmy radość chorym dzieciom” zaplanowany jest na 18 grudnia o godz. 18 w Centrum Spotkania Kultur. Na scenie wystąpią:

- Urszula

- Krystyna i Wojtek Cugowscy

- Natalia Wilk i Tomasz Momot

- Kabaret Smile

- Zespół VOX

- Piotr Selim

- Marek Majewski

- Chórek dziecięcy Studia Wokalnego i Rehabilitacji Głosu Bluelife - Art

Wszyscy artyści, z okazji przedsięwzięcia i ważnego celu stworzyli razem wyjątkową piosenkę, której premiera odbędzie się właśnie podczas finału koncertu.

Koszt biletu na koncert to 100 złotych. Dochód ze sprzedaży zostanie w pełni przeznaczony na budowę placu zabaw. Przez i po występach będzie działać zbiórka do puszek, zainicjowana przez Stowarzyszenie „Życie z chorobą nie musi być smutne” im. Karoli Majewskiej. To nie przypadek, ponieważ Karolina, która przegrała z chorobą w 2017 roku bardzo dużo czasu spędzała zarówno w lubelskim szpitalu, jak i w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie plac zabaw istnieje. Marzeniem Karoli było, aby w ślad za Warszawą, lubelski szpital również miał swój własny plac.

- O tym, jak ważnym jest i będzie to miejsce, mogą świadczyć nasze doświadczenia jako rodziców Karoli. 11 lat spędzaliśmy w różnych szpitalach. Karola bardzo ciężko chorowała, odeszła 7 lat temu. Kiedy byliśmy w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie jest taki plac zabaw, pobyt na tym placu był dla Karoli takim czasem bardzo szczęśliwym. Jeżeli zerknąć na plakat przygotowany z racji koncertu, to mamy zdjęcie Karoli uśmiechniętej, zadowolonej, szczęśliwej - mówi Ryszard Majewski, tata Karoli i prezes stowarzyszenia. - Miejcie na uwadze to, że to miejsce będzie takim oddechem, będzie też takim azylem w czasie, kiedy dziecko przebywa w szpitalu, żeby choć na chwilę oderwać się od tej szpitalnej rzeczywistości. Ale będzie to również czas takiego pobytu rodzica z dzieckiem i rozmów w innej rzeczywistości niż sala szpitalna. Jako stowarzyszenie oczywiście włączamy się bardzo mocno w te wszystkie działania – zapewnia.

Koszt budowy placu zabaw to blisko milion złotych. Wszystkie pieniądze zebrane podczas koncertu zostaną przeznaczone na ten cel, aczkolwiek szpital ma nadzieję, że uda uzbierać się pozostałą potrzebną kwotę dzięki organizacji zbiórek i wsparciu od instytucji i przedsiębiorców. Dyrektorka szpitala liczy, że plac zabaw uda się oficjalnie otworzyć 1 czerwca, czyli w przyszłorocznym Dniu Dziecka.

Poniżej wizualizacje placu zabaw.