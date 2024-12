Zagrali, aby zbudować latarnię morską dla chorych dzieci

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie plany na stworzenie miejsca na odpoczynek dla dzieci miał już w 2003 roku. Teraz marzenia pacjentów mają się spełnić dzięki wyjątkowej inicjatywie. W środę na scenie Centrum Spotkania Kultur w koncercie „Dajmy radość chorym dzieciom"” wystąpili znani lubelscy artyści. Cel był prosty - zebrać jak najwięcej pieniędzy na budowę placu zabaw.

- Plac zabaw jest bardzo ważny dla dzieci, stanowi formę zabawy, ale i rehabilitacji. Jest to forma spędzenia wolnego czasu, ale jest to też forma ucieczki dzieci od stresu związanego z pobytem w szpitalu. To także po prostu miłe spędzenie czasu z rodzicami – mówiła dr Kamila Ćwik, dyrektor USzD w Lublinie podczas grudniowej konferencji zapowiadającej wydarzenie.

Cały dochód z biletów na koncert zasili zbiórkę na budowę placu. Na scenie wystąpili: Urszula, Krystyna i Wojtek Cugowscy, Natalia Wilk i Tomasz Momot, Kabaret Smile, Zespół VOX, Piotr Selim, Marek Majewski, Chórek dziecięcy Studia Wokalnego i Rehabilitacji Głosu Bluelife – Art.

Podczas wydarzenia można było pomóc w realizacji planu poprzez wrzucenie symbolicznej złotówki do puszki. Tę inicjatywę zainicjowało Stowarzyszenie „Życie z chorobą nie musi być smutne” im. Karoli Majewskiej.

- Miejcie na uwadze to, że to miejsce będzie takim oddechem, będzie też takim azylem w czasie, kiedy dziecko przebywa w szpitalu, żeby choć na chwilę oderwać się od tej szpitalnej rzeczywistości. Ale będzie to również czas takiego pobytu rodzica z dzieckiem i rozmów w innej rzeczywistości niż sala szpitalna. Jako stowarzyszenie oczywiście włączamy się bardzo mocno w te wszystkie działania – zapewniał Ryszard Majewski, prezes stowarzyszenia.

Plac zabaw został zaprojektowany nieprzypadkowo i ma symboliczne znaczenie. Motywem przewodnim będzie latarnia morska, która jak podkreślała rzeczniczka szpitala Agnieszka Osińska, ma odzwierciedlać bezpieczną przystań i ukojenie dla płynących po często wzburzonych wodach rybaków i marynarzy.

Chociaż zebrana kwota z biletów i zbiórki nie pozwoli na sfinansowanie placu zabaw w całości, szpital ma nadzieję, że znajdą się hojni darczyńcy i sponsorzy, a plac zabaw będzie mógł zostać otwarty w przyszłoroczny Dzień Dziecka.