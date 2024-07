Zegar tyka, OFE czeka na decyzję

Około 1/3 składki emerytalnej trafia do tzw. drugiego filaru. Ubezpieczony sam decyduje, czy cała ta kwota ma być zapisana na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czy podzielona między subkonto w ZUS i rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.

– Raz na cztery lata otwiera się tzw. okienko transferowe, w którym można zmienić dotychczasowy sposób podziału składki. Obecne okienko otworzyło się w kwietniu i zamyka się 31 lipca. Tylko do tego dnia można złożyć oświadczenie o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE albo zapisywaniu jej wyłącznie na subkoncie w ZUS. Wypełniony formularz ZUS-US-OFE-03 można dostarczyć do placówki ZUS osobiście lub wysłać pocztą. Można go również przekazać przez internet w Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Kolejne okno transferowe dla składki emerytalnej otworzy się w 2028 roku – tłumaczy Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Jeśli ubezpieczony nie chce nic zmieniać w dotychczasowym podziale składki emerytalnej, to nie składa oświadczenia. Nic nie muszą robić także osoby, które są objęte tzw. suwakiem bezpieczeństwa, czyli zostało im mniej niż 10 lat do powszechnego wieku emerytalnego. Dotyczy to więc kobiet, które ukończyły 50 lat i mężczyzn, którzy mają co najmniej 55 lat. W ich przypadku ZUS nie przekazuje już składek do OFE, a OFE stopniowo przesyła zgromadzone środki na subkonto w ZUS. To sposób na ich ochronę przed ewentualną utratą wartości w razie wahań na rynkach finansowych.

Jeśli dotychczas ubezpieczony nie był członkiem żadnego OFE, a chce nim zostać, to musi zawrzeć umowę z wybranym funduszem emerytalnym. Ma na to cztery miesiące od złożenia oświadczenia ZUS-US-OFE-03.

Czym różni się subkonto w ZUS od rachunku w OFE? – Przede wszystkim sposobem, w jaki rosną na nich środki. Składki na subkoncie w ZUS powiększa co roku waloryzacja, która zależy od dynamiki wzrostu polskiej gospodarki z ostatnich pięciu lat. Waloryzacja na subkoncie nie może być ujemna. Natomiast OFE inwestują na rynku kapitałowym – odpowiada Małgorzata Korba. Zarówno środki na subkoncie w ZUS, jak i na rachunku w OFE, są dziedziczone. W razie śmierci ubezpieczonego lub rozwodu, podlegają podziałowi na takich samych zasadach.