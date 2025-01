Kontrola lokalu w centrum Lublina przeprowadzona przez lubelską Służbę Celno-Skarbową i lubelską Policję zakończyła się zabezpieczeniem nielegalnych urządzeń hazardowych. Funkcjonariusze zajęli trzy automaty do gier hazardowych i gotówkę w kwocie 300 zł. – W kontrolowanym lokalu funkcjonariusze zastali obsługę i gracza. Mężczyzna obsługujący lokal usłyszał zarzut nielegalnego prowadzenia gier hazardowych. Grozi mu za to nawet do 3 lat pozbawienia wolności – mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Zarzuty postawiono też graczowi. Za uczestnictwo w grze hazardowej, urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom grozi wysoka grzywna. Automaty zostały zabezpieczone do dalszego postępowania, które prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej.