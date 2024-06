Złóż wniosek do końca czerwca, aby nie stracić ani złotówki

Większość rodziców już przesłała wymagany wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dostała także świadczenie za pierwszy miesiąc nowego okresu wypłat, czyli za czerwiec. Są tacy, którzy o wniosku zapomnieli albo zwlekają z jego złożeniem.

– Rodzic, który zdąży wysłać wniosek do końca czerwca, otrzyma wyrównanie świadczenia za ten miesiąc i nie straci finansowo. Opóźnia sobie jedynie wypłatę, bo ZUS ma czas na realizację czerwcowych wniosków do sierpnia. Zwykle ZUS rozpatruje prawidłowo wypełniony wniosek w ciągu kilku, kilkunastu dni. Są też jednak zgłoszenia z błędami, a te wymagają dalszych wyjaśnień i co za tym idzie potrzebują, więcej czasu na obsługę – tłumaczy Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Jeżeli natomiast wniosek wpłynie w lipcu lub później, to wypłata 800+ będzie przysługiwała dopiero od miesiąca jego złożenia – bez wyrównania wstecz. Dlatego z wystąpieniem o świadczenie nie warto zwlekać.

Jeśli rodzic nie jest pewny, czy złożył wniosek o 800+ na bieżący okres, może to sprawdzić po zalogowaniu na Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Są tam zarówno wnioski złożone przez PUE, jak i te z aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia. Jeśli ktoś nie miał dotychczas konta na PUE ZUS, to przy złożeniu wniosku przez bank lub Emp@tię takie konto powstało dla niego automatycznie. Na adres e-mail podany we wniosku o świadczenie wychowawcze rodzic otrzymał dane do logowania w PUE.

W zakładce „Rodzina 800+” na PUE opiekun znajdzie szczegóły swoich dotychczasowych wniosków. Jest też informacja, na jakim etapie obsługi jest zgłoszenie i czy ZUS już przyznał świadczenie. 800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od dochodów opiekuna. Pieniądze można otrzymać jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.