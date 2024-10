ZUS szykuje Dni Seniora i zaprasza do Ogrodu Botanicznego

0 A A

(fot. Archiwum/DW)

Porady ekspertów, badania, a nawet małe laboratorium kryminalistyczne – to część programu Dni Seniora, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w Lublinie. 14 października instytucja zaprasza do Ogrodu Botanicznego UMCS, a trzy dni później do swojej siedziby.

