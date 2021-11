Lubelskie. Radni PiS mówią "nie" Władysławowi Bartoszewskiemu

Propozycję skierowało do miasta gdańskie stowarzyszenie „Warto być przyzwoitym”. W przyszłym roku obchodzona będzie 100. rocznica urodzin Władysława Bartoszewskiego i stowarzyszenie wnioski wystosowało do wielu samorządów w Polsce. – Nie mam wątpliwości, że taka postać powinna być upamiętniona. Ale problem pojawia się przy zwrocie „rok przyzwoitości”. Czy to ma oznaczać, że tylko w 2022 roku będziemy się szanowali? – zastanawia się Krzysztof Okliński (Przymierze dla Ziemi Łukowskiej), przewodniczący rady. – Nie wiem, czy to już nieprzyzwoicie dużo jest tej przyzwoitości we wszystkim. Może poprzez to sformułowanie zmniejszamy w tym wszystkim postać bohatera, profesora – zauważa z kolei radny Jarosław Okliński (do niedawna w klubie PiS).

Ale nie wszyscy mieli wątpliwości, bo radni klubu Razem Ponad Podziałami wniosek poparli. – Przyzwoitości nigdy za wiele, a często w życiu publicznym nam jej brakuje. Miejmy bodziec, aby chociaż w przyszłym roku było jej więcej wokół nas – zaznacza Mariusz Chudek.

– Upamiętnia się postać lub wydarzenie, albo zwraca się na coś uwagę. Na przykład na potrzebę społeczną. To odwołanie do wypowiedzi pana profesora – zwraca uwagę radny Arkadiusz Pogonowski (Alternatywa dla Łukowa). – Nie bójmy się tego sformułowania – apelował na ostatniej sesji radny.

Ostatecznie jednak propozycja ustanowienia przyszłego roku Rokiem Władysława Bartoszewskiego nie przeszła. 8 radnych ją poparło, a 10 m.in. z PiS zagłosowało przeciwko. Okazuje się też, że ten klub ma inny pomysł na patrona roku. – Wychodzimy z inicjatywą, aby 2022 był Rokiem Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To niekwestionowany autorytet duchowy i moralny. Z wielką żarliwością walczył o godność narodu – tłumaczy radny Robert Dołęga (PiS).

Klub zapowiedział, że na najbliższą sesję przygotuje odpowiedni projekt uchwały. – Patronem tego roku jest kardynał Wyszyński. Ta pamięć już funkcjonuje – zauważa na koniec Pogonowski.

Przypomnijmy, że 27 listopada 2020 roku Sejm RP ustanowił Patronów Roku 2021. W tym gronie znalazł się właśnie Kardynał Stefan Wyszyński. 12 września 2021 został beatyfikowany i włączony w poczet Błogosławionych Kościoła Katolickiego.