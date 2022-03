Łuków: 11 pomysłów na miasto. Lista projektów

– W sumie wpłynęło 13 propozycji, ale po ocenie komisji, do głosowania dopuszczono 11 z nich – mówi burmistrz Piotr Płudowski. Jedną z nich jest na przykład „naturalny plac zabaw”. Autorzy tłumaczą, że „drewniane huśtawki i domki wkomponują się w naturalną przestrzeń i krajobraz, zbliżając małych użytkowników do natury. Gumowe figury wspinaczkowe nawiążą do istniejącego muralu przyrodniczego oraz zbudowanych przez dzieci owadzich hotelików”. Plac zabaw miałby powstać przy żłobku miejskim.

Inny pomysł dotyczy budowy tężni solankowej w parku miejskim. „W dobie walki ze smogiem i zanieczyszczeniami powietrza, tężnia solankowa działa jak filtr powietrza, tworzy bezpieczną, zdrową i estetyczną strefę relaksu dla mieszkańców Łukowa” – uzasadniają pomysłodawcy.

Cztery inicjatywy pochodzą od członków stowarzyszenia Przyjazny Łuków. – Wnioski, które wypracowaliśmy wspólnie z mieszkańcami, mają charakter infrastrukturalny i prorozwojowy dla Łukowa – podkreśla Bartłomiej Bryk, założyciel stowarzyszenia. – Nasze propozycje są przemyślane, poddane wielogodzinnym dyskusjom z mieszkańcami Łukowa, a także skonsultowane z inżynierami i fachowcami z branży budowlano–wykonawczej – zapewnia Bryk.

Głosować można od poniedziałku do 25 marca. – Głosowanie odbywa się w formie tradycyjnej za pomocą kart, które następnie należy wrzucić do urn – zaznacza burmistrz.

Miasto wyznaczyło dwa miejsca: w punkcie obsługi interesanta w Urzędzie Miasta oraz w Łukowskim Ośrodku Kultury. – Głosować mogą mieszkańcy Łukowa, którzy ukończyli 13. rok życia. Dolna granica wieku jest dyktowana chęcią zaoferowania budżetu obywatelskiego jako usługi powszechnej, dostępnej do różnych grup wiekowych, promującej proobywatelskie postawy od lat szkolnych – tłumaczy Tomasz Goławski, kierownik referatu promocji.

Poza tym głosowanie jest imienne. – Dane te posłużą jedynie weryfikacji faktu zamieszkiwania na terenie Łukowa. Po zakończeniu głosowania oraz podliczeniu wszystkich głosów, karty z danymi osobowymi mieszkańców zostaną zniszczone – zapewnia Goławski.

Mieszkańcy na karcie do głosowania mogą wskazać tylko jeden popierany przez siebie projekt. Przypomnijmy, że w ręce obywateli samorząd oddaje 300 tys. złotych. Wyniki mają być znane 1 kwietnia, a zwycięskie projekty zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania: