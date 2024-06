Nie zdążył skończyć kursu na prawo jazdy, a już staranował ogrodzenie

Do zdarzenia doszło 12 czerwca na ul. Bartniej w Łukowie. Policjanci z drogówki otrzymali zgłoszenie, że zbyt szybko jadące auto uderzyło w ogrodzenie jednej z posesji. Funkcjonariusze przybyli na miejsce i ustalili, że samochodem marki Volkswagen prowadził 19-letni łukowianin.

Młody kierowca zjechał z jezdni i uderzył w betonowe ogrodzenie. Uderzenie było na tyle silne, że samochód miał zniszczone cztery przęsła, a sam kierowca z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.

- Pracujący na miejscu wypadku policjanci ustalili, że kierujący Volkswagenem 19-latek był trzeźwy i nie ma on prawa jazdy. Młodzieniec mówił im, że jest w „trakcie robienia” kursu na prawo jazdy. Jak widać, to było jednak za wcześnie, by samodzielnie kierował samochodem. Wkrótce jego sprawa znajdzie swój finał w sądzie – informuje asp. szt. Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Kierowcy grozi wysoka grzywna, nie niższa niż 1,5 tys. złotych i co najmniej pół roczny zakaz prowadzenia pojazdami.