Pijany szalał na ruchliwej drodze, wjeżdżał w inne auta

To już kolejny przypadek kierowcy, który łamie nałożony wcześniej sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 29-latek z powiatu łukowskiego znów pił i wsiadł za kierownicę. W czwartek wieczorem, mając 1,5 promila, postanowił pojeździć swoim audi ruchliwą drogą wojewódzką nr 808 (Łuków-Kock). W trakcie jazdy w okolicach Wojcieszkowa najpierw uderzył w bok wyprzedzanego peugeota, potem otarł się o jadące z przeciwka ciężarową scanię oraz jadące za nią renault. To nie wszystko. Jadąc dalej pijany szaleniec uderzył jeszcze w tył zmierzającego w tym samym kierunku VW golfa.

Po tej ostatniej stłuczce mężczyzna prawdopodobnie stracił kontrolę nad swoim samochodem i wjechał do przydrożonego rowu. Nic mu się nie stało. Wysiadł z auta i zaczął biec przez pole kukurydzy. Daleko jednak nie uciekł, bo w pogoń za nim ruszył widzący jego "wyczyny" policjant po służbie, oficer Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Funkcjonariusz złapał delikwenta na polu i oddał go w ręce kolegów z łukowskiej drogówki. Kierowcy, którzy mieli pecha spotkać na drodze 29-latka, żyją. Poważnych obrażeń ciała doznała kierująca golfem, 32-latka. Kobieta została zabrana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na szczęście jej życie, jak zapewnia policja, nie jest zagrożone.

Sprawca w piątek usłyszał zarzuty. Tego samego dnia Sąd Rejonowy w Łukowie zastosował wobec niego areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy. Co ważne, zatrzymany kierowca w przeszłości był już kilka razy karany za podobne przestępstwa. Wielokrotnie jeździł samochodem po alkoholu za co otrzymał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku tym będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Grozi mu do 7,5 roku więzienia, przepadek auta oraz wysoka grzywna.