21-letni Jakub F. po pijanemu wjechał w krzyż i ogrodzenie. Zginęło dwoje młodych ludzi

Do tej tragedii doszło w piątek po północy. Kierowca volvo, 21–letni Jakub F. na skrzyżowaniu dróg wjechał w krzyż, a następnie w ogrodzenie posesji. Samochód dachował. Dwójka pasażerów, 18–latka z Mazowsza oraz 21–latek z gminy Stoczek Łukowski zginęła na miejscu. A pozostała dwójka 21–latków trafiła do szpitala. Kierowca był pod wpływem alkoholu.

Do tej tragedii doszło w Róży Podgórnej w powiecie łukowskim.

Prokuratura postawiła mu już zarzuty. – Pierwszy z nich dotyczy umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. W obszarze zabudowanym kierowca znacznie przekroczył bezpieczną prędkość, stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w betonową rabatę, w wyniku czego śmierć poniosły dwie osoby, a jedna doznała poważnych obrażeń – mówi Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Za to przestępstwo grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Drugi zarzut to kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. – 21–latek miał we krwi 2,3 promila alkoholu – precyzuje Kępka.

Prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowy areszt dla sprawcy i ten na to przystał. – W poniedziałek 21–latek składał wyjaśnienia. Nie przyznał się do winy – zaznacza pani prokurator.

Przesłuchiwani mają być kolejni świadkowie wypadku. We wtorek miała się też odbyć sekcja zwłok ofiar wypadku.

– Do szpitala w Łukowie trafiło dwóch poszkodowanych w tym wypadku. Jeden pacjent został już wypisany, a drugi nadal jest hospitalizowany – dowiadujemy się w łukowskim szpitalu.